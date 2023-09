Ernesto Macías dice que “hijo de tigre sale pintado”, por nueva confesión de Day Vásquez sobre Nicolás Petro

Mediante su cuenta personal de Instagram, Nicolás Petro Burgos manifestó que hace exactamente un año empezó su relación sentimental con Laura Ojeda, quien era una de las mejores amigas de Day Vásquez, la cual no se quedó callada y aseguró que sus sospechas eran ciertas y que ella sabía que este le era infiel.

“Confirmando lo que ya yo sabía, y él siempre me negó. Porque hasta el 9 de diciembre [de 2022], que nos encontramos en el aeropuerto, me dijo que me amaba”, puntualizó Vásquez, exponiendo una vez más al exdiputado de Atlántico.