¿Está enamorado de Petro?, esa fue la particular pregunta a Sergio Fajardo, el excandidato así respondió: “Yo tengo buen gusto”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo realizó recientemente, por medio de las redes sociales, en una actividad de preguntas y respuestas, en la que habló de aspectos no tan conocidos de sí mismo.

Una de las preguntas que llamó la atención de Fajardo, fue la que le hizo un seguidor, quien le preguntó que si ¿está enamorado de Petro?, actual presidente de la República.

Sergio Fajardo respondió de la siguiente manera: “Te voy a contestar con toda la pura verdad, yo tengo muy buen gusto, yo estoy enamorado desde María Ángela (Holguín - excanciller)”.

Avanzó el ejercicio digital e indicó: “Una de las secciones que más me gusta y que yo me he divertido en esta nueva vida de estar en las redes”

Otra de las preguntas que le formularon fue por parte del usuario Terry Rocky Chispas, quien señaló ”hoy nuestro país está jodido por tu culpa, por mi culpa. Tu ego es increíblemente perverso”.

El profesor Sergio Fajardo | Foto: Foto del video que publicó

Sergio Fajardo respondió a ese mensaje: “Yo no sé si entendí, pero que el país está jodido por culpa mía. ¿En serio? Terry Rocky Chispas, no fregues, ¿quién está gobernando? ¿Quiénes han gobernado? No, tampoco, pues no exageres”.

Y finalmente expresó el excandidato presidencial: “Me escribe Wilson Paez, que está preocupado por mí, y me dice Hola, profesor Sergio, -¿usted no ha pensado en el retiro del ejercicio político?-.Pues hombre, Wilson, no. Uno entra en este mundo y uno sale, y cuando uno entra por convicción, pues así muere”.