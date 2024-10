“Fuera Petro”: el grito que se escuchó en el estadio Metropolitano durante el partido de la Selección Colombia

En los eventos deportivos, algunos opositores al Gobierno del presidente Gustavo Petro tomaron como costumbre gritar arengas en contra del mandatario. El partido entre la Selección Colombia y Chile, este martes, 15 de octubre, en el estadio Metropolitano, no fue la excepción.

“¿No le gritan a Petro los ricos del país ‘fuera Petro’? ¿No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica? Son los asesinos, los mismos que gritan ‘fuera Petro’. Es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias, y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias. Ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú, mirando a los ojos y de frente”, dijo Petro.