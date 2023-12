Gobierno Petro presionó para impedir que Bruce Mac Master fuera elegido presidente del Consejo Gremial. Así fue el ‘lobby’ que no tuvo éxito

Bruce Mac Master fue elegido presidente del Consejo Gremial; el Gobierno intentó torpedear, pero no lo logró

Contexto: Bruce Mac Master fue elegido presidente del Consejo Gremial; el Gobierno intentó torpedear, pero no lo logró

Se supo que Germán Vargas Lleras fue fundamental para evitar que los ministros cumplieran ese objetivo. Lo cierto es que si la elección hubiera durado más tiempo, la historia sería diferente. En total lograron ‘voltear’ a siete dirigentes y unos pocos decidieron no asistir. Finalmente, Bruce Mac Master ganó el pulso, pero se hizo un acuerdo para que Sánchez asuma en 2025. Lo pactado no gustó en la Casa de Nariño porque Mac Master no es de sus afectos y les hará contrapeso a las reformas. Los dirigentes contaron que Sánchez centró su campaña en afirmar que era amigo personal de Petro y eso le restó.