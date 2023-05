Confidenciales “¡Gobierno que protege Bandidos!”: Pacho Santos arremete contra Francia Márquez, luego de que celebrara a la Primera Línea

En las multitudinarias marchas que se presentaron este lunes primero de mayo, en conmemoración del día Internacional del Trabajo, en diversas ciudades del país se contó con la presencia de diferentes políticos que marcharon en contra o a favor del actual gobierno.

A pesar de que Gustavo Petro intentó animar a los ciudadanos dando un discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, muchos se sintieron disgustados con las palabras que la vicepresidenta Francia Márquez pronunció en Cali.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en la intervención hecha en el Valle del Cauca.

Sus frases calaron en muchos, especialmente en la oposición, que no evitó el tomar las declaraciones para atacar al gobierno de Gustavo Petro y asegurar que ellos defienden “bandidos”. Es de recordar, que la Primero Línea causó muchos estragos en Cali, motivo por el cual varios ciudadanos de la capital del Valle del Cauca se sintieron ofendidos con los comentarios de la vicepresidenta.

A estos descontentos, se sumó Francisco Santos, mejor conocido como Pacho Santos, quien desde el día uno se declaró en oposición, y quien no ha dejado pasar ningún momento para reiterar sus diferencias con el presidente.

En esta ocasión a través de su cuenta de Twitter, Santos señaló que el gobierno defiende a quienes fueron violentos en la ciudad.

“Toda Colombia debe enterarse de estas declaraciones de la Vicepresidenta Francia Márquez en Cali, para que vean cómo defiende a quienes destruyeron con violencia esa ciudad. ¿Gobierno del Cambio? ¡No! ¡Gobierno que protege Bandidos!”, escribió Santos.