‘Balconazo’ de Petro: este fue el discurso del mandatario en su primer Día del Trabajador como presidente

Colombia atraviesa un momento particular y este lunes sí que se evidencian aspectos políticos que han generado todo tipo de reacciones y análisis. Al ser primero de mayo, fecha de la conmemoración del Día de los Trabajadores, y como es costumbre, diferentes organizaciones se movilizaron por las principales ciudades, pero esta vez el tinte de manifestación traía un color más petrista. Ello porque también se vociferó apoyo a las reformas que lidera el Gobierno actual.

Ahora, en la capital del país y con la transmisión de varios medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro salió por segunda vez al balcón de la Casa de Nariño, frente a la Plaza de Armas, para dar un discurso. La intervención frente a los asistentes estuvo acompañada por un buen clima, pero también por duras advertencias y señalamientos sobre lo que podría venir para el proyecto político que lidera.

Entre las ideas que comunicó durante más de una hora, está la comparación con momentos históricos, la invitación a la ciudadanía para ser de primera línea, el planteamiento de una revolución si no logran las reformas que han propuesto y una férrea e insistente defensa a sus reformas. A continuación, con detalles, lo dicho por el mandatario.

El presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Çasa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”

Empezó saludando Petro, recordando cuando marchaba en años anteriores en esta misma fecha. “Le agradezco al pueblo trabajador. Durante muchas marchas del 1 de mayo he estado allí con las pancartas caminando, gritado a veces una y otra vez”.

Agregó, que “pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, y una sociedad más justa es más pacifica, es más democrática, es más productiva”,

“Lo que estamos entonces es viviendo más o menos una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese Gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliecer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy”, puntualizó el mandatario.

Previo al discurso del presidente se realizaron marchas hacia la Plaza de armas y hacia la Plaza de Bolívar. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Añadió que “la libertad y la necesidad están ligadas entrañablemente, son dos conceptos paralelos, entrelazados. La libertad no es como nos los quiere mostrar ahora el mundo donde una poca gente que tiene con qué puede comprar lo que quiera y unos empresarios que pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran”.

“La mayoría de la población no es ni lo uno ni lo otro, está excluida. Pareciera entonces que no tiene libertad, pero si vamos al concepto, la libertad consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si la mayoría no puede satisfacer las necesidades básicas, entonces tenemos una sociedad que no es libre porque la libertad consiste en superar esas necesidades”, señaló el jefe de Estado.

“Nosotros hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo, que se expresó en las urnas, que supo entender que era el momento dejar la barricada para ir por millones a las urnas porque allí era donde verdaderamente se podía cambiar la historia de Colombia”, afirmó.

El primer mandatario dedicó, además, un espacio a hablar de Simón Bolívar. “Quizás pensaron, Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos, adentro del Gobierno, externos, frente al Congreso, las Cortes y los principios de la independencia de las ramas que pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Pues hoy, me parece que sin repetir la historia porque la historia nunca se repite, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo”, precisó.

Antes del discurso en el balcón, se realizó la posesión de los nuevos siete ministros del gabinete. - Foto: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

“Que vamos a vivir circunstancias y situaciones similares, creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la ideal del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión, repitiendo de nuevo un Gobierno más de los mismos”, dijo.

Gustavo Petro hizo hincapié en la historia colombiana y el duro momento por el que atraviesa la nación. Aseguró que va a seguir trabajando en las reformas y le dijo al pueblo que no puede bajar las manos.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, insistió el mandatario.

También desde el balcón, el presidente Gustavo Petro le rindió un homenaje al estallido social: “Gracias a esa lucha yo estoy aquí, a ese estallido de la juventud popular”

“La tierra es para el que la trabaja, no es para un grupo de herederos de los feudales y esclavistas”

En otro apartado del discurso dijo que “la tierra es para el que la trabaja... Tiene una función social, una función ambiental, la tierra no es para un grupo de herederos de los feudales y los esclavistas que la tienen por tenerla, como si fuera un símbolo del poder, que la defienden matando al humilde, contratando ejércitos privados y que no cumplen la función social de ponerla a trabajar para que se cultiven los alimentos que un pueblo hambriento hoy necesita a como dé lugar”, agregó Petro, quien invitó a los campesinos a levantarse.

Durante el discurso, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado por su esposa Verónica Alcocer. - Foto: COLPRENSA/El País

“Lo que escribieron en el escudo no es verdad”

También se fue lanza en ristre contra las palabras ‘Libertad y Orden’ del escudo, el mismo que, irónicamente, se encontraba y destacaba en el centro del atril desde el que se pronunció este Primero de Mayo en compañía de su esposa, Verónica Alcocer.

“Lo que escribieron en el escudo no es verdad”, aseveró el jefe de Estado al señalar que en su momento no se tuvieron en cuenta los alcances ni el contexto de lo que era la Libertad y el Orden y que, teniendo en cuenta una definición más filosófica, debe ser revisada para que no sea malentendida.

“La libertad no es como no lo quieren mostrar ahora el mundo, en el que una poca gente que tiene con qué pueden comprar lo que quieran y unos empresarios, también muy pocos, pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran. Nos han reducido el concepto de libertad al que solo puede comprar o solo el que puede vender”, aseveró.

Es la segunda vez que este año, el mandatario sale al balcón de la Casa de Nariño para dar un discurso. - Foto: COLPRENSA/El País

Igualmente, aseguró que el concepto de libertad en ese momento era muy diferente al que se tiene ahora, ya que esa era una libertad independentista y cultural, y ahora, se debe revisar la situación que se está viviendo en el mundo.

“Los que crearon esta República, una juventud en ese aquel entonces muchachos y de muchachas, dispuestos a hacerse matar para que este país fuera libre, acuñaron esa palabra ‘libertad’ sin entender muy bien si consistía en liberarse del yugo español de la Corona, de destronar reyes, duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a su familia, a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a ser esclavos por perpetuidad”, señaló.

El expresidente colombiano, enterrado en el extranjero, que Petro mencionó en su discurso

En medio de su disertación Petro mencionó algunos hechos históricos. Uno de ellos es que se refirió al expresidente colombiano José María Melo. Habló de su cercanía con Simón Bolívar y de traer sus restos a Colombia, ya que se trata del único mandatario que no estaría enterrado en el país.

“Solo un indígena que a la postre era un teniente del Ejército Libertador, José María Melo, se atrevió a luchar por las ideas de Bolívar después de muerto. Fue a luchar a Venezuela, fue a reconstruir La Gran Colombia, vino aquí y se convirtió en general, un general indígena, el último oficial del Ejército Libertador”, aseguró Petro.

Presidente Gustavo Petro y expresidente José María Melo. - Foto: Presidencia / Biosiglos

El mandatario agregó que había una élite que no estaba de acuerdo con Melo y los indígenas, pero que los trabajadores “se levantaron” y pusieron a Melo como presidente. “Hicieron barricadas, se tomaron la ciudad y eligieron como presidente a un indígena: al general José María Melo”, afirmó el mandatario.

Petro dijo que Melo “resistió” ocho meses en batallas cuando el Ejército “de los conservadores”, quienes en ese entonces, defendían la esclavitud.

“Ese pasaje de la historia de Colombia es muy importante porque nos puede enseñar lo que estamos viviendo en este presente. A José María Melo lo derrotaron el Ejército de los esclavistas”, señaló el mandatario.

Petro dijo que Melo viajó por varios países de Latinoamérica, entre ellos México, donde acompañó a Benito Juárez en las reformas que se estaban haciendo en ese país y la lucha libertaria. Allí Melo cayó en una de esas batallas.

“Allá está enterrado, allá tuvo sus hijos, allá los indígenas lo consideran un héroe, allá el pueblo mexicano de Chiapas no quiere que su cuerpo sea encontrado y que se devuelva a Colombia, porque ellos lo quieren como uno de sus grandes dirigentes”, aseguró el mandatario.

En cambio, dijo que en Colombia lo quieren olvidar. “Ojalá algún día podamos traer el cuerpo de José María Melo, el único presidente que no está enterrado en esta patria. Al único que quieren olvidar porque era indígena y no blanco”, afirmó el presidente.

Durante el pronunciamiento, el mandatario colombiano se refirió a varios personajes históricos. - Foto: COLPRENSA/El País

¿Quién fue José María Dionisio Melo y Ortiz (1800-1860)? Como menciona Petro, era de origen indígena, puntualmente, pijao, es decir, del Tolima. Fue el octavo presidente que tuvo el país luego de la independencia, en la República de la Nueva Granada.

Como señaló Petro, fue reconocido por enfrentarse a la élite de la época. Sus restos se encuentran en la hacienda La Juncaná, del estado de Chiapas, en México.

Fue uno de los próceres de la gesta libertadora, a pesar de que su nombre no ganó tanto reconocimiento como otros líderes de ese entonces. Cuando tenía 19 años tomó la decisión de integrar el Ejército Libertador, en el cual participó en las batallas de Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho en Colombia. También ayudó a la libertad de otros pueblos de la región, como mencionó el mandatario.

A pesar de su origen indígena y el símil que hizo Petro en su discurso entre la élite que viajaba a Europa a estudiar y la clase popular que se quedaba en el país, Melo tenía origen indígena, pero también era privilegiado y de élite.

Los asistentes al discurso estaban ubicados en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estudió en Alemania en la Academia Militar Bremen Prusiana, en donde se interesó por ideas del socialismo utópico, el cooperativismo, el movimiento obrero y el anarquismo de comienzos del siglo XIX.

Tras haber cursado estudios, hacia 1841 volvió al país para inmiscuirse en la política local de Ibagué y fue profesor en esa ciudad. Una de las tesis de Melo fue exigir tierra para los indígenas y abolición de la esclavitud. De hecho, en su discurso, Petro hizo referencias a esas dos ideas, la primera por su reforma rural integral y la segunda por la reforma laboral.

Según historiadores, a pesar de que Melo era de origen indígena, pertenecía a una élite de la época. “Él era parte de la élite granadina. Como la mayoría de nuestros próceres, descendía de Sebastián de Belalcázar”, le dijo a El País de España el genealogista Miguel Wenceslao Quintero. Además, señala que sus padres pertenecían a élites de sus ciudades, Cartago y Buga. “Que tenía sangre indígena, claro. La élite colombiana, casi sin excepción, por ser tan antigua, tiene sangre indígena”, agregó Wenceslao y que por eso decir que era un presidente indígena es una falacia.

Más allá de ese hecho, Melo no estaba de acuerdo con tratados de comercio internacionales. Esas ideas lo llevaron a apoyar la candidatura del expresidente José Hilario López, quien abolió la esclavitud en el país en 1851. Por su cercanía y confianza, López decidió nombrar a Melo como general al mando del Ejército Nacional, con el firme propósito de enfrentar a los conservadores que se alzaron en armas y que no estaban de acuerdo con algunas de las tesis de López.

Ingreso a la plaza de armas para el discurso en el balcón del Presidente Gustavo Petro - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En 1854, y luego de haber derrotado a los reaccionarios conservadores, Melo pasa a ser el octavo presidente del país, luego de que el expresidente José María Obando, tras ser elegido en ese cargo, decidiera renunciar a los cuatro meses de dirigir el país.

Como era de esperarse, la élite conservadora le hizo una férrea oposición a Melo hasta el punto en que el 4 de diciembre de ese año sufrió un golpe de Estado. El juicio en contra del entonces presidente se llevó a cabo en Ibagué, donde se tomó la decisión de desterrarlo y confiscarle sus bienes. En 1855 se fue en esa condición a Costa Rica, hizo parte de algunas guerras en la región hasta llegar a México y fallecer.

En medio del encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro, con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se conoció que en la conversación entre ambos Petro se refirió al expresidente Melo y a la posibilidad de repatriar sus restos, sin embargo, por ahora no se ha hecho un anuncio en ese sentido, a pesar del mandatario colombiano insiste en esa idea.

“Los invito a estar en la primera línea por las transformaciones sociales”

Con varias frases para analizar, justo en el final, el presidente invitó a los trabajadores colombianos estar en la “primera línea de la lucha por las transformaciones sociales”. Esto generó polémica, pues algunos relacionaron la expresión con el grupo ‘primera línea’, surgido en las manifestaciones de abril de 2021.

En el cierre de su discurso, el mandatario colombiano pidió a los trabajadores apoyar las reformas sociales que desde su Gobierno plantea sacar adelante, como la polémica reforma a la salud, el detonante del remezón en su gabinete ministerial.

El presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer se despidieron. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Los queremos a ustedes con nosotros, queremos esa fuerza organizada y misionera que logre atraer a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras a la lucha por las reformas sociales. No hemos dejado la bandera de la concertación. Claro que siempre estamos dispuestos hablar, claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados o podemos encontrar las nuevas fórmulas que quizá nuestra mente y nuestro espíritu no encuentran. No estamos alejados del diálogo, porque es lo único que distingue al ser humano del animal”, dijo.

Ya luego fue que utilizó el término “primera línea” para pedir a los trabajadores que luchen transformaciones que desde el progresismo, sector político que el presidente Gustavo Petro representa, se están contemplando.

“Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de ese país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos, ni un paso atrás, siempre adelante”, agregó el mandatario.