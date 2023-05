Presidente Gustavo Petro se va lanza en ristre contra las palabras ‘Libertad y Orden’ del escudo; esto fue todo lo que dijo

En medio de su discurso desde el balcón en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro no ahorró críticas para las palabras ‘Libertad y Orden’ que están en el escudo de la República; el mismo que, irónicamente, se encontraba y destacaba en el centro del atril desde el que se pronunció este 1 de mayo en compañía de su esposa, Verónica Alcocer.

Presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Nuestra sociedad colombiana no tiene libertad, lo que escribieron en el escudo no es una verdad”, aseveró el jefe de Estado al señalar que en su momento no se tuvieron en cuenta los alcances ni el contexto de lo que era la Libertad y el Orden y que, teniendo en cuenta una definición más filosófica, debe ser revisada para que no sea malentendida. “Si vamos al concepto la libertad, que una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si tenemos una sociedad donde la mayoría del pueblo no puede satisfacer sus necesidades básicas entonces tenemos una sociedad que no es libre”.

DISCURSO DEL PRESIDENTE PETRO DESDE EL BALCÓN DE LA CASA DE NARIÑO - Foto: COLPRENSA/El País

Haciendo énfasis constante en el discurso de la diferencia de clases y la brecha de ingresos, el jefe de Estado aseguró que el concepto de libertad ha cambiado muchísimo y hoy por hoy no se puede hablar que Colombia sea libre: “Tenemos una sociedad donde la mayoría del pueblo por la injusticia social, por el desequilibrio entre la sociedad, no puede suplir sus necesidades básicas entonces tenemos una sociedad que no es libre (...) La posibilidad de dar espacio libre no es posible si no se tiene lleno el estómago, si hay carencia, si hay una preocupación permanente por el ‘de qué voy a vivir’ el día de mañana si no se está asegurada la comida”.

Igualmente, cuestionó las críticas que ha recibido por las reformas radicadas: “La libertad no es como no lo quieren mostrar ahora el mundo, en el que una poca gente que tiene con qué pueden comprar lo que quieran y unos empresarios, también muy pocos, pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran. Nos han reducido el concepto de libertad al que solo puede comprar o solo el que puede vender”, aseveró.

POSESIÓN NUEVOS MINISTROS DE GUSTAVO PETRO - Foto: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Igualmente, aseguró que el concepto de libertad en ese momento era muy diferente al que se tiene ahora, ya que esa era una libertad independentista y cultural, y ahora, se debe revisar la situación que se está viviendo en el mundo.

“Los que crearon esta República, una juventud en ese aquel entonces muchachos y de muchachas, dispuestos a hacerse matar para que este país fuera libre, acuñaron esa palabra ‘libertad’ sin entender muy bien si consistía en liberarse del yugo español de la Corona, de destronar reyes, duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a su familia, a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a ser esclavos por perpetuidad”, señaló.

Petro puso una serie de ejemplos para cuestionar que la calidad de vida del trabajador colombiano es crítica, por lo que las reformas que se han puesto sobre la mesa del Congreso son necesarias. “Si una mamá, por allá en un barrio popular después de vender lichigo en la esquina no le alcanza el dinero para comprarle la leche a los hijos esa necesidad no permite que esa familia sea libre, si un joven queriendo aprovechar la fase de la juventud donde se pueden construir las posibilidades de la existencia no puede entrar a una universidad porque cuesta mucho o porque se estudia en el día y él no puede porque tiene que trabajar, eso no es libertad”.

Plaza de armas, en espera de la salida del Presidente Gustavo Petro al balcón - Foto: Oscar González

Haciendo una especie de recorrido histórico, el jefe de Estado mencionó que quiere seguir los pasos y transformaciones del presidente Alfonso López Pumarejo quien tenía la “costumbre” de dirigirse a los ciudadanos desde el balcón cada Primer de Mayo.

Comparándose directamente con el presidente López Pumarejo, aseguró que a él también le pusieron palos en la rueda a las transformaciones sociales que estaba liderando: “Paralizaron sus reformas a partir de la muerte, las masacres empezaron a sucederse, el terror sobre el pueblo campesino empezó creciéndose”. Petro aseveró que incluso a López le quisieron hacer un Golpe de Estado.