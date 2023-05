“Los invito a estar en la primera línea por las transformaciones sociales”: el persuasivo cierre de discurso del presidente Gustavo Petro

Aunque el discurso del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño dejó más de un apartado para analizar, una de las frases que llamó la atención fue justo en el final, cuando invitó a los trabajadores colombianos a estar en la “primera línea de la lucha por las transformaciones sociales”, hecho que generó polémica, pues algunos relacionaron la frase con el grupo primera línea, surgido en las manifestaciones de abril de 2021.

En el cierre de su discurso, el mandatario colombiano pidió a los trabajadores apoyar las reformas sociales que desde su Gobierno plantea sacar adelante, como la polémica reforma a la salud, el detonante del remezón en su gabinete ministerial.

Miles de personas acompañaron al presidente Petro en su discurso. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Los queremos a ustedes con nosotros, queremos esa fuerza organizada y misionera que logre atraer a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras a la lucha por las reformas sociales. No hemos dejado la bandera de la concertación. Claro que siempre estamos dispuestos hablar, claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados o podemos encontrar las nuevas fórmulas que quizá nuestra mente y nuestro espíritu no encuentran. No estamos alejados del diálogo, porque es lo único que distingue al ser humano del animal”, dijo.

Ya luego fue que utilizó el término “primera línea” para pedir a los trabajadores que luchen a favor transformaciones que desde el progresismo, sector político que el presidente Gustavo Petro representa, se están contemplando.

“Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de ese país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos, ni un paso atrás, siempre adelante”, agregó el mandatario.

Las reformas sociales, el tema alrededor del que giró el discurso del presidente Petro. - Foto: Suministrada por Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro también aprovechó su discurso para referirse a la reforma a la salud, cuya ponencia fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes una semana atrás, y a la reforma laboral, que será discutida los próximos días en el Congreso.

“Esto que se ha planteado en la reforma laboral, que es reducir la jornada laboral, haciendo que la jornada extra pague más salario, por ese camino, por recuperar la estabilidad laboral, por encarecer que en trabajador sea despedido sin justa causa, por lograr reemplazar los contratos basura; la reforma que está radicada en el Congreso necesita la movilización del pueblo trabajador de Colombia”, agregó.

Creían que bajaría la idea de la gran transformación

“Le agradezco al pueblo trabajador. Durante muchas marchas del primero de mayo he estado allí con las pancartas caminando, gritado a veces una y otra vez”, empezó saludando Petro en el discurso de este lunes festivo, recordando cuando años atrás marchó para esta fecha.

Además, Petro aprovechó para resaltar que él es el presidente del cambio social y clarificar que seguirá trabajando por lograr la “gran transformación” que desde campaña anunció. Además, reiteró que no sería como anteriores presidentes, pues él no estaba buscando la comodidad de una pensión.

Marchas hacia la plaza de armas y plaza de Bolívar - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

E incluyó que los tropiezos que ha tenido para sacar adelante algunas reformas en el congreso no serán impedimentos para que logre cumplir un gran pacto social.

“Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la ideal del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión, repitiendo de nuevo un Gobierno más de los mismos”.

Así mismo, Petro con su elocuencia aseguró que seguirá trabajando por la dignificación del trabajo y buscó persuadir a los colombianos de que su reforma laboral es esencial y traerá reparos y mejoras para todos los colombianos.