Desde el aire: así se ven con el dron de SEMANA las marchas del 1 de mayo a las que se sumó Gustavo Petro

Este primero de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, jornada en la que las principales centrales obreras del país y los sindicatos acuden a las calles para reivindicar sus derechos y para exigir al gobierno de turno mejores condiciones laborales.

Sin embargo, este año en Colombia la jornada de movilizaciones tiene un tinte especial.

Primero, porque es la primera de estas jornadas que se da en el país en medio de un gobierno de izquierda, el cual es liderado por el presidente Gustavo Petro; en segunda instancia, algunos sindicatos anunciaron que no participarían de las movilizaciones y, por último, el mandatario aprovechó esta fecha para impulsar las manifestaciones y buscar respaldo en las calles a sus reformas, las cuales tambalean por cuenta de la fracturada relación del líder del Pacto Histórico con los partidos políticos.

En este sentido, las diferentes organizaciones que cumplieron con su cita anual se han agolpado en las calles, junto a los simpatizantes de Petro que decidieron acatar su llamado a movilizarse para terminar en la Plaza de Bolívar y luego presenciar un nuevo discurso del mandatario desde uno de los balcones de la Casa de Nariño.

El dron de SEMANA ha estado acompañando las movilizaciones y el recorrido que se adelanta desde el Parque Nacional; en las imágenes logradas, se ve gran afluencia de manifestantes que, con banderas, pancartas y símbolos alusivos a sus organizaciones, han emprendido la caminata a lo largo y ancho de la carrera Séptima.

En medio de las manifestaciones se han escuchado cánticos, arengas y reclamos con los que pretenden exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores de los diferentes sectores; estas marchas se dan en medio de la incertidumbre que hay sobre la reforma laboral que busca sacar adelante el Gobierno Petro y la cual se vería amenazada luego de que el mandatario rompiera relaciones con el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, colectividades que en un principio habían manifestado su respaldo al presidente.

Petro y su discurso desde el balcón

Uno de los temas más importantes es que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dará un discurso desde el balcón de la Casa de Nariño a la 1:00 p. m., con el objetivo de entablar un diálogo formal con el pueblo trabajador nacional.

“Espero al pueblo trabajador en la plaza de armas del palacio de Nariño a la 1:00 p. m. Vamos a hablar de estabilidad y derechos laborales”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

La CGT ausente de las marchas: le pide a Petro no “pegarse” al Día del Trabajo para “empujar” sus reformas, y lo llama “oportunista”

Algunos sindicatos han marcado distancia de este llamado y han asegurado que no se sumarán a estas movilizaciones, ya que no consideran correcto, del mandatario, que se utilice esta fecha importante para el movimiento sindical con fines “oportunistas” y “políticos” y que se llame a las marchas en apoyo a reformas sobre las que los trabajadores tienen profundos reparos.

Este es el caso de la Confederación General del Trabajo (CGT), que acordó no participar de las manifestaciones de este primero de mayo, algo que no había ocurrido a lo largo de su historia y que llama la atención, pues es la primera vez que Colombia tiene un gobierno de izquierda con el que, supuestamente, las centrales obreras y sindicatos estarían alineadas.

“Esto no había pasado, porque no había ocurrido que un presidente de la República se pegara a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el 1de mayo y dijese ‘convoco a todos los sectores a la movilización del 1 de mayo’; además, con un elemento que nos parece profundamente grave, en apoyo a las reformas del Gobierno, porque ese es el mensaje que se viene emitiendo públicamente por funcionarios del Gobierno”, dijo Jorge Iván Díez, secretario general de la CGT en Antioquia, al programa Consejo de Redacción de Teleantioquia.

El también segundo viciepresidente de la CGT aseguró que desde el Gobierno se vienen enviando mensajes equivocados y apoderándose de esta tradicional movilización de forma equivocada, queriendo vincularlos con los proyectos que busca sacar adelante el presidente Petro y que aún están en discusión, algo que calificó de “inédito”.

“[Dicen] Entonces, salgan a la movilización, salgan a las marchas, tómense las calles en apoyo a las reformas del cambio; eso es inédito en la política colombiana, en la política gubernamental, eso es inédito y eso nunca había ocurrido”, agregó el líder sindical.

Debido a este malestar con el presidente Petro, Díez señaló que la CGT no será parte de las marchas y dejó en libertad a quienes quieran acompañar las movilizaciones, argumentando que los grupos organizadas de trabajadores deben mantenerse al margen de cualquier gobierno, independientemente de su ideología, para poder participar en procesos de diálogo y concertación que finalmente beneficien a los trabajadores.

“El movimiento sindical debe ser siempre autónomo, independiente y pluralista respecto a los gobiernos, respecto a los empresarios, indistintamente de cualquier gobierno que esté en el poder, y así lo hemos hecho históricamente; no vemos por qué en esta oportunidad tenga que ser diferente, y esa autonomía, esa independencia y ese pluralismo nos tiene que llevar a tener conversaciones al interior del comité ejecutivo frente a todo lo que significa la política gubernamental frente a la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma integral agraria y todas aquellas reformas que el Gobierno presente”, agregó Díez.

El líder sindical aseguró que no apoyarán las marchas, como habitualmente lo hacen, para evitar ser utilizados por el gobierno del presidente Petro, en una fecha en la que reclaman como propia y en la que, a su juicio, no deben prestarse para los intereses oportunistas del mandatario.

“En ese marco nosotros hemos manifestado que el 1 de mayo no saldremos a la movilización de conmemoración del 1 de mayo como habitualmente se hace, y por un hecho en particular, y es que el presidente de la República ha convocado a los trabajadores, al movimiento sindical, a una movilización y no queremos de ninguna manera que esto se presente a oportunismo de carácter político en medio de una coyuntura como la que está, y por eso hemos dejado en libertad a las federaciones regionales para que tomen sus propias decisiones”, señaló a Teleantioquia.

