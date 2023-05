Confidenciales Gustavo Bolívar confesó que Petro le pidió en su momento que le bajara el tono a sus críticas contra Dilian Francisca Toro: ¿por qué?

El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, hizo varias confesiones en el programa digital Desnúdate con Eva, que dirige la periodista española Eva Rey.

Dijo que desde que Gustavo Petro y Álvaro Uribe se sentaron a dialogar, él dejó de ser un crítico ácido contra el jefe del Centro Democrático.

“Le empecé a bajar a Uribe, hoy prácticamente casi no lo menciono, cuando en los cuatro años pasados era mi desayuno, almuerzo y comida”, confesó.

“Me cuesta. Es un sapo gigante, me he comido muchos sapos, hoy soy especialista en ese plato”, expresó.

Bolívar aclaró que ha disminuido sus críticas, pero no quiere decir que se silencie totalmente.

Recordó que Gustavo Petro, en su momento, le jaló las orejas. “En una ocasión, el presidente me dijo ‘estoy conformando una coalición, te pido que (...) le bajes”.

“¿Con quién?”, preguntó Eva Rey. “Con Dilian Francisca (Toro). A mí no me pasa la señora, pero bueno, estábamos en ese momento haciendo la coalición y yo en aras de construir esas mayorías que se necesitaban para poder pasar las reformas, acepté”, expresó.

En ese mismo programa, dijo que el error más grande que ha tenido el presidente Gustavo Petro “es que de entrada confió mucho en los partidos políticos tradicionales”. De hecho, La U, Cambio Radical y el Partido Conservador hoy son independientes, mientras que las directivas del liberalismo cada vez marcan más distancia de la Casa de Nariño.

Bolívar opinó, además, sobre las razones que llevan al jefe de Estado a llegar tarde a algunos de sus eventos públicos y privados.

“Yo creo que le meten muchas cosas a la agenda. La responsabilidad es de Petro y de quienes organizan su agenda. Con Laura Sarabia, la jefa de Gabinete, se ha hablado de eso, hay que bajarle. Está trabajando mucho”, respondió.

Bolívar manifestó que no conoce a Gustavo Petro bebiendo. “Delante mío no, no lo conozco como hombre bebedor, cuando tiene éxitos se pone contento y toma como cualquiera, cuando gana una elección, cuando sale una buena encuesta”, expresó.

En la entrevista, al exsenador lo pusieron a escoger entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas senadoras del Centro Democrático y con quienes él ha tenido diferencias, y él respondió que “ninguna”.