Gustavo Petro e Iván Name, una cita pendiente

Gustavo Petro no se ha referido públicamente a la derrota que sufrió en el Congreso tras la elección del nuevo presidente del Senado, Iván Name. Sin embargo, sí lo ha hecho en privado.

El presidente no se ha reunido con Name una semana después de elegido. En cambio, ya recibió en su despacho al presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien tiene su respaldo. La reunión con Name podría ser en los próximos días. Por cierto, Name tampoco se ha encontrado con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Le falta tacto al Gobierno?