¿Gustavo Petro es el peor presidente que ha tenido Colombia? “Está haciendo todo el esfuerzo por ser el campeón”

“Esto que está pasando en Colombia no tiene antecedentes. Y ha sido un país de los pésimos presidentes, a estos niveles no había llegado nadie”, acentuó. Cuando se le preguntó si Petro era el peor presidente de Colombia, Robledo señaló: “por lo menos en estos aspectos, sí. Ya tocaría entrar a mirar porque este es el país de los malos presidentes. Uno de mis orgullos es poder decir que nadie que haya ganado la Presidencia ha ganado con mi voto. Es decir, nunca me he tenido que arrepentir. Podemos poner una balanza uno por uno y Petro está haciendo todo el esfuerzo por ser el campeón. Vamos a ver”, dijo.