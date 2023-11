“Entre más se mueve en su pantano más se hunde”, Jorge Enrique Robledo destruye a Petro. Estas son sus razones

“Este muy dañino disparate, además lo despacha con un par de frases, sin ningún análisis que demuestre su conveniencia”, dijo el exsenador cuando anunció su demanda. En ‘Vicky en SEMANA’ , Robledo aseguró que esta idea parece surgida desde Venezuela porque, a todas luces, una alianza así únicamente beneficia a ese país, no a Colombia.

De acuerdo con Robledo, “Petro dijo que reemplazaría petróleo por aguacates, es un charlatán”, al tiempo que señaló que incurre en mucha “politiquería” para defender una gestión ambiental. Además, recordó que el presidente señaló en su momento que frenaría la exploración de crudo y ahora anuncia una alianza con PDVSA, siendo un contrasentido. “Esto es inaudito y por eso lo quiero llevar a la Comisión de Acusaciones para que responda, no con trinitos”, aseveró. “Entre más se mueve en el pantano más se hunde”.

Robledo también dijo que “Petro tira eso sin consultarle a la junta directiva de Ecopetrol. Los tiene de payasos, yo sí quiero escucharlos. Que no irrespete decidiendo por encima de ellos, es un verdadero desastre a lo que estamos asistiendo”.

El excongresista recordó que un gerente de Ecopetrol devenga 120 millones de pesos mensuales y por eso guarda silencio ante un anuncio de estas dimensiones. “Un país en donde los empleados no puedan decir que no, que no acepten los cargos”.