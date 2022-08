Confidenciales “Hay personas que se dedican a incendiar el país con mentiras”: exfuncionario del expresidente Duque

Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, publicó un fuerte trino, el cual parecería tener un destinatario a pesar de que no menciona directamente a nadie con nombre propio, tratándose de una indirecta.

La publicación de Muñoz se dio en medio de la controversia que se ha desatado en el país luego de la visita que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, a Providencia para evaluar el proceso de reconstrucción por el paso del huracán Iota.

El mandatario colombiano señaló en una rueda de prensa que se registró al término de la visita a Providencia que le generó sorpresa que cada vivienda reconstruida tuviera un costo de 600 millones de pesos, señalando que se debería examinar esa situación hablando de un eventual sobrecosto.

“#EsUnError pensar que las personas que se dedican a incendiar el país a punta de mentiras, crean que así es como se construye. Eso no ayuda, no sirve, no nada. Hay que hacer”, trinó Muñoz.

El exfuncionario del gobierno del expresidente Duque hace varias horas también publicó otros mensajes, los cuales estaban enfocados en defender el proceso de reconstrucción de Providencia.

”En Providencia se reconstruyen 737 casas tipo VAL promedio de costo 393 millones y áreas entre 45 y 180 metros cuadrados. 330 casas tipo refugio en estructura metálica y concreto, costo promedio de 695 millones y área entre 86 y 112 metros cuadrados. Resistentes a huracanes”, publicó Muñoz en un mensaje en Twitter.

El pasado domingo, el jefe de Estado dijo: “La primera sorpresa que tuve es el valor promedio de cada solución de vivienda que se ha entregado a la comunidad. Un poco más de 1.000, entre nuevas, reposiciones, desde el punto de vista de ese número, alcanza el porcentaje alto de reposición de vivienda en la isla (de Providencia), pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos”.