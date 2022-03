Confidenciales Hijo de Carlos Holmes Trujillo denuncia que su cédula no aparece inscrita para votar en Cali

Tremenda sorpresa se llevó este domingo el candidato al Senado Camilo Trujillo, aspirante al Senado de la República por Cambio Radical e hijo del exministro fallecido Carlos Holmes Trujillo, luego de acercarse a su puesto de votación en Cali y que allí le indicaran que su cédula no aparece inscrita en ese punto.

De acuerdo con Trujillo, él inscribió su cédula para poder votar en Cali bajo los tiempos establecidos por la Registraduría y, que de hecho, el pasado 17 de enero esta entidad le confirmó que el proceso de inscripción se había hecho efectivo.

“Me dirijo hoy al CAM, donde hice la inscripción de mi cédula y me dicen ‘no, no aparece por ningún lado’. Y los delegados de la Registraduría lo único que dicen es que el sistema está caído y que a lo mejor este no se ha actualizado. Entonces en este momento me dirijo al aeropuerto para ver si mi cédula aparece inscrita en el lugar donde siempre he votado en Bogotá”, relató Camilo Trujillo en SEMANA.

Por último, narró que se va “triste” al no poder ejercer su derecho al voto en esta ciudad, tal como lo había planeado desde meses anteriores. Por tal razón lo intentará en la capital del país.