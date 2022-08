Confidenciales “Hoy Colombia sí es un narco-estado”: dura declaración de Juan José Lafaurie

El hijo de la senadora del Centro Democrático se pronunció vía Twitter sobre uno de los adjetivos que más usaban algunos de los internautas que apoyaban la campaña del presidente Gustavo Petro, cuando aún gobernaba Iván Duque, refiriéndose a Colombia como un “narcoestado”.

Juan José Lafaurie ha sido reconocido en redes sociales tanto por ser hijo de “la jefa de la oposición”, como por sus constantes críticas a la izquierda colombiana.

Esta vez, afirmó en su cuenta personal de Twitter que “hoy Colombia sí es un narco-estado que protege y refugia a narcotraficantes hermanos de senadores.” Esto en referencia a la reciente polémica generada por el hermano de Piedad Córdoba.

Hoy Colombia si es un narco-estado que protege y refugia a narcotraficantes hermanos de senadores. — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) August 30, 2022

Juan José ha generado polémica en otras oportunidades, como cuando señaló, en julio pasado, que debía crearse una nueva derecha en la que no estuviera involucrado el expresidente Uribe, lo cual llamó la atención de diferentes seguidores del líder político, que se ha convertido además en un referente a nivel nacional.

“Es la hora de la derecha, una nueva derecha, que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe”, escribió el joven que, al igual que su madre, se ha declarado en actual oposición frente al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por su parte, la senadora María Fernanda le confesó a SEMANA en una reciente entrevista que Juan José, con dichos comentarios, la había puesto en una situación difícil, costándole políticamente.

“A esa edad yo no tenía la claridad mental que él tiene. Entiende los fenómenos, es un muchacho sorprendentemente inteligente. No solo académicamente. Es muy querido por sus profesores. Tiene inteligencia emocional. No tiene ninguna aspiración política. Contrario a lo que piensa la gente, se divierte en redes. A mí a veces me gusta, pero sí, a veces me mete en problemas”, explicó en la entrevista con Vicky Dávila.