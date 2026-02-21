¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

Jaime Ramírez Cobo, el padrino de matrimonio de la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, estaría pensando en buscar una negociación con la Fiscalía en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Ramírez es considerado uno de los eslabones perdidos en esta investigación. Personas cercanas al exfuncionario, que fue enlace entre la Casa de Nariño y el Congreso, le dijeron a SEMANA que se está sintiendo solo, traicionado y acorralado. La Fiscalía estaría preparando una imputación en su contra. Recientemente, la prensa le preguntó a Sarabia por el paradero de Ramírez Cobo y ella afirmó que solo respondía por sus actuaciones.