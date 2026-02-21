CONFIDENCIALES

¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

La Fiscalía estaría preparando una imputación en su contra.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
21 de febrero de 2026, 2:04 a. m.
Jaime Ramírez Cobo.
Jaime Ramírez Cobo. Foto: Suministrado a Semana

Jaime Ramírez Cobo, el padrino de matrimonio de la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, estaría pensando en buscar una negociación con la Fiscalía en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Ramírez es considerado uno de los eslabones perdidos en esta investigación. Personas cercanas al exfuncionario, que fue enlace entre la Casa de Nariño y el Congreso, le dijeron a SEMANA que se está sintiendo solo, traicionado y acorralado. La Fiscalía estaría preparando una imputación en su contra. Recientemente, la prensa le preguntó a Sarabia por el paradero de Ramírez Cobo y ella afirmó que solo respondía por sus actuaciones.

Más de Confidenciales

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN.

Las dudas de los expertos sobre los restos de Camilo Torres

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Epa Colombia, Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Empresario asesinado a manos de un sicario.

Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró en ser precavidos para evitar accidentes como el que sufrió el niño Kevin Acosta.

Así va el plan de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Lo que dice Oxford Economics sobre los posibles triunfos de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.

Fiscalía investiga posible daño ambiental en el Valle del Cauca y pide pruebas a la CAR

“Elecciones para la Paz” de María Esther Panesso Mercado.

La obra de María Esther Panesso Mercado que interpela el futuro democrático de Colombia

Noticias Destacadas