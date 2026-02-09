Judicial

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

El enlace entre el Gobierno y el Congreso es investigado por su participación en el escándalo de corrupción.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:02 a. m.
El enlace entre el Gobierno y el Congreso es investigado por su participación en el escándalo de corrupción.
El enlace entre el Gobierno y el Congreso es investigado por su participación en el escándalo de corrupción. Foto: SEMANA

La vinculación de Jaime Ramírez Cobo en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) se dio tras fijarse en las gestiones para la entrega de contratos a congresistas con el dinero destinado a la atencion de emergencias en diferentes regiones del país.

Varios implicados en este escándalo advirtieron la participación de Cobo en los hechos de corrupcion, sin embargo no se conocen actuaciones en su contra, hasta ahora que fuentes de la Fiscalía aseguraron que no se descarta una imputación de cargos.

Jaime Ramírez Cobo: el otro exfuncionario del Gobierno Petro que salió para España en medio del escándalo de la UNGRD

En desarrollo…

Más de Nación

La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Imagen de referencia de avioneta.

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Crimen pasional por talio

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

María José Ardila en medio del reto de licor.

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Periodista Jineth Bedoya

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Conclave Casa Nariño

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Noticias Destacadas