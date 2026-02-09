Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

La vinculación de Jaime Ramírez Cobo en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) se dio tras fijarse en las gestiones para la entrega de contratos a congresistas con el dinero destinado a la atencion de emergencias en diferentes regiones del país.

Varios implicados en este escándalo advirtieron la participación de Cobo en los hechos de corrupcion, sin embargo no se conocen actuaciones en su contra, hasta ahora que fuentes de la Fiscalía aseguraron que no se descarta una imputación de cargos.

Jaime Ramírez Cobo: el otro exfuncionario del Gobierno Petro que salió para España en medio del escándalo de la UNGRD

En desarrollo…