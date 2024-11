Jorge Laverde no aspirará a la Secretaría General del Senado: “He decidido aplazar esa victoria”

Desde la renuncia de Gregorio Eljach a la Secretaría General del Senado, para estar en el proceso de elección para la Procuraduría, se ha generado bastante especulación por los aspirantes para reemplazarlo.

Justamente varios congresistas habían puesto a consideración la hoja de vida de Jorge Laverde Vargas, secretario de la Comisión Sexta del Senado, para que se inscribiera en todo el proceso de elección.

Sin embargo, en las últimas horas el funcionario aseguró que no aspirará, ya que para ese cargo existen unos acuerdos políticos que él no quiere romper porque la institucionalidad debe primar.

“He decidido aplazar esa victoria, posponer ese triunfo porque soy una persona institucional y que lleva más de 20 años en el Congreso, así que los acuerdos políticos se deben respetar. Agradezco a quienes pusieron en consideración mi nombre y mi hoja de vida para reemplazar a Gregorio Eljach, eso me llena de orgullo, pero pienso primero en las instituciones y no seré quien cause un rompimiento de los mismos”, dijo Laverde.

Señaló que su nombre empezó a estar en el sonajero gracias a las postulaciones que algunos congresistas hicieron. “Tuve el honor de que varios senadores y de diferentes partidos propusieran mi nombre para la Secretaría General del Senado. No obstante, nunca afirmé públicamente que me inscribiría; es más, el proceso no se ha abierto. Lo que tengo claro es que esa victoria la dejaré para más adelante porque, reitero, soy una persona que respeta las instituciones y los acuerdos, así que seguramente ese cargo lo ocupará otra persona”, recalcó.

Señaló que aplazará la victoria porque en política todo llega a su debido tiempo y que no se pueden forzar las cosas. Las victorias no llegan en este momento, pero seguramente más adelante. Puede ser un triunfo en ese cargo o en cualquier otro, pero lo importante es pensar en el interés general y no en el particular. Ese es mi talante y seguiré pensando así. Hoy soy el secretario de la Comisión Sexta del Senado y con una gran gestión, tal vez el otro año estemos en otro camino”, finalizó.