Rebecca Sprößer, la alemana que se hizo famosa durante las protestas del paro nacional de 2021 por su cercanía a la primera línea de Cali y que fue expulsada del país, regresó hace poco a Colombia y ahora hasta cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Ella misma dio a conocer en sus redes sociales todos los detalles por medio de una publicación en la que presenta su “nueva vida en Cali”. Afirma que, aunque quiere ver a todas las personas que la siguen y le desean éxitos en su regreso al país, tiene restricciones que cumplir.

“Espero poder verlos y abrazarlos pronto, pero por ahora me toca andar con mucha precaución y prudencia”, escribió. Junto al texto puso una fotografía del interior del vehículo que la transporta en la capital del Valle del Cauca en la que se ve una gorra con el logo de la UNP.

“Ahora me toca siempre andar con dos escoltas, carro blindado y chaleco antibalas. Si me quieren ver bajo estas condiciones, háganle, de una”, añadió.

🇨🇴 Ya por fin en #casita de nuevo 🥹 - Mi nueva vida en #Cali 🥲

Las críticas no se han hecho esperar. No son pocos los ciudadanos que expresaron su inconformidad con la protección a la ciudadana alemana, pues exponen que hay muchos líderes sociales, periodistas y funcionarios que solicitan la asignación de un esquema de seguridad y no lo obtienen.

“Pasa de expulsada por haber participado presuntamente en terrorismo durante el paro a tener camioneta y escolta pagados por los colombianos. Así vamos. El Gobierno al servicio de los criminales”, aseguró la congresista Paloma Valencia.

El también congresista Miguel Polo Polo se sumó a los reparos: “La alemana vividora de los impuestos de los colombianos, llegó al país empoderada por Petro y con esquema de seguridad y todo mientras matan a los líderes sociales del país”.