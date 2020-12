Confidenciales La columnista Catalina Uribe Rincón y la ley del embudo

Hace unos días, Catalina Uribe Rincón, columnista de El Espectador, escribió una columna titulada “El miedo de la Revista Semana”. Como se ha vuelto común en ese medio criticar a SEMANA, Catalina lanzó una diatriba en contra de esta casa periodística, entre otras cosas, por informar sobre posibles reacciones alérgicas de las vacunas contra el coronavirus. Para Catalina “puede ser noticioso que haya algunas reacciones alérgicas a la vacuna. ¿Pero qué es exactamente lo que los ciudadanos deberían saber?”, se preguntó. La misma noticia se registró en decenas de medios en el mundo como The New York Times. También desestimó una primicia de SEMANA sobre los intentos de espías rusos de infiltrar el Banco de la República, sustentada en una entrevista con una alta fuente de inteligencia. Hoy la sección de salud de El Espectador, medio donde escribe Catalina, publicó un artículo titulado “Supergonorrea podría propagarse por uso excesivo de antibióticos para covid-19.” ¿Su fuente citada? El tabloide The Sun, un medio de escándalo y farándula en Inglaterra. ¿Su propietario? Rupert Murdoch, el mismo de Fox News. Catalina debería primero mirar hacia su propia casa periodística antes de preocuparse por otras.