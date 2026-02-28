CONFIDENCIALES

La historia de la mujer detenida con un arma de fuego, en un acto de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Honda

No tiene antecedentes judiciales y hay probabilidades de que se ordene su libertad en las próximas horas.

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:12 a. m.
Alvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia.
Alvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia. Foto: Juan Carlos Sierra -Semana.

La mujer que fue sorprendida con un arma de fuego este 26 de febrero en un evento público que lideraban Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Honda, Tolima, es una dragoneante del Inpec. Al ser detenida, se comprobó que no tenía permiso para portar la pistola y, al ser cuestionada por la Policía, respondió que la tenía para cuidar su seguridad.

Jueza dicta medida contra funcionaria del INPEC que intentó ingresar armada a evento de Paloma Valencia

Ella fue descubierta por los uniformados porque “se movía de un lado para el otro en el evento y pareció sospechosa”, dijo la institución a SEMANA. Sobre su permanencia en el cierre de campaña de Valencia, argumentó que “estaba esperando a un familiar”. No tiene antecedentes judiciales y hay probabilidades de que se ordene su libertad en las próximas horas.

