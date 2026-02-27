Nación

Jueza dicta medida contra funcionaria del INPEC que intentó ingresar armada a evento de Paloma Valencia

Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando para aclarar lo sucedido.

Redacción Nación
27 de febrero de 2026, 8:49 p. m.
Mónica Fernanda Joven, la funcionaria del INPEC que intentó ingresar a un evento político de Paloma Valencia y Álvaro Uribe, fue enviada a prisión domiciliaria. —Foto de la Policía del Tolima.
El panorama judicial de Mónica Fernanda Joven, la funcionaria activa del INPEC que intentó ingresar con un arma de fuego a un evento político de la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe en Honda, dio un giro definitivo. Por orden de una jueza de la República, la mujer fue cobijada con medida de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra.

Los hechos se remontan al pasado jueves, 26 de febrero, en el municipio de Honda, Tolima. Allí, las figuras del Centro Democrático convocaron a la comunidad al Parque José León Armero, lugar que registró una alta afluencia de ciudadanos.

Cerca de las 11:00 a. m., la Policía local reportó la detención de Joven, de aproximadamente 30 años, tras hallar en su poder un revólver y cinco cartuchos de munición en el acceso al evento.

Al momento de la requisa, la mujer se identificó como miembro activa del INPEC y exhibió un carné institucional junto a un permiso de porte.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que el arma que tenía en su posesión no correspondía a su equipo de dotación oficial, lo que invalidaba su autorización de porte en ese contexto y motivó su captura inmediata.

En la tarde de este viernes, 27 de febrero, la Fiscalía General de la Nación informó que, tras las audiencias preliminares, una jueza ordenó la detención domiciliaria de la funcionaria, a quien se le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ante el revuelo nacional, el INPEC emitió un comunicado oficial rechazando de manera categórica los hechos y aclarando la situación administrativa de la implicada.

La institución precisó que, “al momento de los incidentes, Joven se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones y no cumplía actos de servicio. El INPEC enfatizó que la presencia de la mujer en dicha actividad política fue una actuación estrictamente personal, ajena a cualquier instrucción institucional, y que la entidad no tiene responsabilidad alguna frente a estos comportamientos”.

La acusada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, relacionados con el porte ilegal de armas; mientras tanto, dicha entidad avanza en su proceso de investigación para esclarecer los hechos y descubrir si existe la presencia de terceros implicados.

