Confidenciales La indirecta del presidente Iván Duque a Gustavo Petro

Sin mencionarlo, el presidente Iván Duque respondió a la propuesta que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro de distribuir las ganancias que obtengan las empresas entre los empresarios y trabajadores. Duque se sumó a las críticas que le han llovido a Petro por esa propuesta que fue descalificada desde todos los sectores políticos.

El presidente dijo que esas ideas trasnochadas no le convienen a Colombia. “Defender la empresa significa que la cuidemos para prosperar, que busquemos fraternidad entre empleados y empleadores. Tenemos que defender esa visión. A Colombia no le convienen esas ideas trasnochadas de algunos que dicen: esta empresa sí, esta empresa no; que dicen cómo se deben repartir las utilidades. Eso ha llevado a fracasos y desgracias. Necesitamos que la fraternidad entre empleadores y empleados se mantenga”.

Además, aseguró que el desempleo se reduce con la libertad que existe en Colombia para crear empresa y con un gobierno que defienda el valor social de las firmas que está consagrado en la Constitución Política.