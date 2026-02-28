CONFIDENCIALES

La Plazoleta de la Paz Electoral: así se llamará un reconocido lugar de la Registraduría

Este 8 de marzo, cuando los colombianos salgan a las urnas, se instalará la placa oficial sin mayor protocolo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:13 a. m.
Registraduría Nacional.
Registraduría Nacional. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La plazoleta de la Registraduría Nacional en Bogotá, por donde han desfilado centenares de candidatos a la presidencia, Congreso, gobernaciones y alcaldías, entre otros, no tiene nombre. El hecho llamó la atención del procurador Gregorio Eljach, del contralor Carlos Hernán Rodríguez y del registrador Hernán Penagos, quienes decidieron bautizarla como la Plazoleta de la Paz Electoral.

Registraduría anunció que presentará el código fuente del ‘software’ de escrutinio de votos que se usará en las elecciones 2026

Este 8 de marzo, cuando los colombianos salgan a las urnas, se instalará la placa oficial sin mayor protocolo ni protagonismo. Eljach, Rodríguez y Penagos adelantan una cruzada para garantizar la democracia y unas elecciones transparentes.

Más de Confidenciales

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

IVÄN CEPEDA

Las cuentas de la consulta de octubre pasado, en la que ganó Iván Cepeda

No

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá en el caso de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

ed 2275

La historia de la mujer detenida con un arma de fuego, en un acto de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Honda

Nuevo giro en el caso de las niñas envenenadas con talio en Bogotá; familiares también presentan rastros del tóxico

Zulma Guzmán pidió que, en caso de ser extraditada a Colombia, sea recluida en una guarnición militar

Roy Barreras.

Así va el caso de Roy Barreras en el Consejo de Estado

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de febrero de 2026, en Bogotá

Presidente Petro criticó al Banco de la República, tras conocerse la cifra de desempleo en enero de 2026

Logo Centro Democrático Mario Franco - Colprensa

Centro Democrático llama al orden a sus militantes y pide respaldar solo sus candidaturas

Noticias Destacadas