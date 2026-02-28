La Plazoleta de la Paz Electoral: así se llamará un reconocido lugar de la Registraduría

La plazoleta de la Registraduría Nacional en Bogotá, por donde han desfilado centenares de candidatos a la presidencia, Congreso, gobernaciones y alcaldías, entre otros, no tiene nombre. El hecho llamó la atención del procurador Gregorio Eljach, del contralor Carlos Hernán Rodríguez y del registrador Hernán Penagos, quienes decidieron bautizarla como la Plazoleta de la Paz Electoral.
Este 8 de marzo, cuando los colombianos salgan a las urnas, se instalará la placa oficial sin mayor protocolo ni protagonismo. Eljach, Rodríguez y Penagos adelantan una cruzada para garantizar la democracia y unas elecciones transparentes.