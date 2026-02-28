La Plazoleta de la Paz Electoral: así se llamará un reconocido lugar de la Registraduría

La plazoleta de la Registraduría Nacional en Bogotá, por donde han desfilado centenares de candidatos a la presidencia, Congreso, gobernaciones y alcaldías, entre otros, no tiene nombre. El hecho llamó la atención del procurador Gregorio Eljach, del contralor Carlos Hernán Rodríguez y del registrador Hernán Penagos, quienes decidieron bautizarla como la Plazoleta de la Paz Electoral.

Registraduría anunció que presentará el código fuente del ‘software’ de escrutinio de votos que se usará en las elecciones 2026

Este 8 de marzo, cuando los colombianos salgan a las urnas, se instalará la placa oficial sin mayor protocolo ni protagonismo. Eljach, Rodríguez y Penagos adelantan una cruzada para garantizar la democracia y unas elecciones transparentes.