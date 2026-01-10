CONFIDENCIALES

La tormenta perfecta que vive el sector empresarial

Se avecina un panorama empresarial con pronostico de una fuerte lluvia para el desastre tras la subida del salario mínimo.

Redacción Confidenciales
10 de enero de 2026, 7:42 a. m.
El sector empresarial está en vilo por la subida del 23% del salario mínimo.
Hay preocupación en el sector empresarial, en especial en la producción de bienes. Por una parte, el incremento del 23 por ciento del salario mínimo golpea los valores establecidos para la contratación de quienes tienen este nivel salarial.

Pero, por otra parte, hay que sumar los costos en materia de servicios públicos, en especial gas importado, que ha venido en aumento ante el déficit que se registra en el país y la demora en la entrada de nuevos yacimientos, y energía, con el anuncio del Gobierno de aumentar tarifas para atender la situación de Air-e.

A esos factores se agrega un dólar débil que impulsa las importaciones de productos terminados. En ese contexto, muchos de los fabricantes en Colombia pierden competitividad, y las empresas pueden empezar a considerar, más que la producción, la comercialización.

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

