La “unión total” que propone Vicky Dávila

La candidata presidencial Vicky Dávila llamó a la “unión total” durante una reciente entrevista con SEMANA y habló de un frente común para derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Dávila dijo que la etapa de las peleas y críticas ya pasó y que la oposición tendrá que estar unida para “no perder el país, la libertad y la democracia”.

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

La candidata insistió en la necesidad de que la Gran Consulta por Colombia obtenga millones de votos este domingo para que se convierta en la primera derrota de Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras. De cara a la segunda vuelta presidencial, Dávila aseguró: “Hoy por ti, mañana por mí”.