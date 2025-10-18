Suscribirse

La voz del Centro Democrático y Cambio Radical en el periódico ‘Vida’, del Gobierno Petro

Una tutela de los partidos de oposición les abrió espacio en el periódico oficial del Gobierno.

18 de octubre de 2025, 7:33 a. m.
Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cambio Radical y el Centro Democrático le metieron un golazo judicial al Gobierno Petro: ganaron una tutela y consiguieron un espacio en el periódico oficialista Vida, que financia la Casa de Nariño, en el que se divulgan los principales logros de la administración. Tan pronto se conoció la decisión, el diario informó en la edición n.º 66: “Este espacio está reservado para los partidos de oposición, que no enviaron los contenidos para esta edición”.

Contexto: Cumbre parlamentaria del Centro Democrático y Cambio Radical fue aplazada por discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso

En los siguientes números, los partidos de Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras se despacharon. ‘La juventud no necesita promesas populistas como las de Petro, necesita oportunidades’, tituló Cambio Radical en una página. El Centro Democrático, en otra edición, escribió un artículo titulado ‘La paz de Petro: 100 masacres, 252.000 hectáreas de coca y un país sin control’.

políticaCentro DemocráticoColombiaprensaCambio Radical

