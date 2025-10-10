Política
Cumbre parlamentaria del Centro Democrático y Cambio Radical fue aplazada por discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso
Todavía no se conoce la nueva fecha para el encuentro pero se confirmó que sigue en pie. Los partidos aseguraron que la prioridad ahora es dar la discusión en el Congreso.
La esperada cumbre de la oposición que Cambio Radical y el Centro Democrático tenían prevista para el 15 de octubre en Bogotá fue aplazada. El motivo que exponen desde los partidos es que ese mismo día el Congreso entrará en la recta final del debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, una de las discusiones más importantes del año legislativo.
El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, confirmó la decisión y explicó que la prioridad, por ahora, es garantizar la presencia de las bancadas en la plenaria. “Es fundamental que nuestros congresistas estén en el debate presupuestal, que define el rumbo del país para el próximo año”, señaló.
El proyecto de presupuesto, que inicialmente ascendía a 556 billones de pesos, fue reducido en 10 billones durante el primer trámite en las comisiones económicas. Aunque el Gobierno busca defender su propuesta de gasto social, varios sectores advierten que los recortes podrían afectar programas estratégicos.
La ley le da al Congreso plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo; de no hacerlo, el Ejecutivo tendría la potestad de expedirlo por decreto, un escenario que nadie de la oposición en el Capitolio quiere enfrentar.
La cumbre, planteada como un espacio para coordinar posturas frente al gobierno Petro y perfilar un bloque opositor con miras a 2026, ya tenía agenda definida.
Se discutirían las reformas sociales, la situación económica y los mecanismos de unidad de la derecha democrática. Sin embargo, los máximos líderes de ambos partidos: Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras habían descartado asistir para evitar protagonismos.
Aunque todavía no hay nueva fecha, en ambos partidos aseguran que el encuentro se mantiene en pie y que el aplazamiento, lejos de debilitarlo, busca concentrar fuerzas donde se juegan las decisiones más inmediatas que es el Congreso.