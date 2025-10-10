Política

Cumbre parlamentaria del Centro Democrático y Cambio Radical fue aplazada por discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso

Todavía no se conoce la nueva fecha para el encuentro pero se confirmó que sigue en pie. Los partidos aseguraron que la prioridad ahora es dar la discusión en el Congreso.

10 de octubre de 2025, 11:38 a. m.