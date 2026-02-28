Las cuentas de la consulta de octubre pasado, en la que ganó Iván Cepeda

Las directivas de la campaña de Iván Cepeda radicaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 16 de diciembre de 2025, el informe de ingresos y gastos del candidato que resultó ganador en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.

Sin embargo, hoy ni siquiera le han asignado un contador oficial para que revise sus cuentas. Quien está encargada de adelantar el trámite es Andrea Lopera, la jefa del Fondo de Campañas del CNE, quien fue postulada en ese cargo por la magistrada Fabiola Márquez, a su vez cercana al presidente Gustavo Petro y a la izquierda.

Según las cuentas de servilleta, los partidos que avalaron a Cepeda tienen asegurados casi 10.000 millones de pesos, pero se desconoce desde cuándo podrán contar con esos recursos.