Confidenciales Las fichas que se le cayeron al petrismo para 2023: Racero y Bolívar no van por la Alcaldía de Bogotá

El próximo año se llevarán a cabo en todo el territorio nacional las respectivas elecciones regionales, las cuales calificó Roy Barreras, presidente del Senado de la República, como fundamentales para el proyecto político del Pacto Histórico, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, dos de sus fichas más importantes para llegar a la Alcaldía de Bogotá, David Racero y Gustavo Bolívar, no tienen planeado, por el momento, aspirar a ese cargo. Incluso, manifestaron públicamente que no se lanzarán.

“No renunciaré a la Cámara de Representantes. Seré el jefe de debate del candidato del Pacto Histórico para Bogotá y acompañaré activamente regiones para gobernaciones y capitales”, fue la contundente respuesta que entregó esta semana Racero ante los rumores de su supuesta candidatura, ya que puntualizó que espera terminar su presidencia en la cámara baja del Congreso.

Por su parte, Bolívar precisó: “No es cierto que yo haya pasado la renuncia ni que esté en estudio. Mi situación no da para que yo me retire del Congreso y pase a la Alcaldía, sería empeorar las cosas. En la Alcaldía, por las experiencias que he conocido, sé que se requiere casi de tiempo completo, veinticuatro siete, entonces espantaría mis pocas posibilidades de volver al trabajo anterior”.

La senadora María José Pizarro, por ahora, es la única posible aspirante que queda en el sonajero para llegar a la Alcaldía de Bogotá a nombre del Pacto Histórico, en las elecciones regionales del próximo año.