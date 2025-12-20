Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

Las tensiones entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez están sobre la mesa. La primera no ha ocultado su inconformidad con los resultados de las mediciones del Centro Democrático, donde Paloma Valencia se ganó el derecho a la candidatura presidencial.

Uribe ha dicho que jamás en su vida política pueden señalarlo de “hacer trampa”.

Álvaro Uribe respondió a María Fernanda Cabal, quien duda de la encuesta que ganó Paloma Valencia. ¿Se avecina un distanciamiento?

Tras el resultado, Uribe no ha hablado con Cabal ni tampoco con José Félix Lafaurie, esposo de la senadora. Cabal y Lafaurie no entienden, por ejemplo, cómo Paloma Valencia apareció con 10 votos frente a 0 de Cabal en La Guajira, si José Félix Lafaurie es de Villanueva, se mueve políticamente en esa región y las fincas de la familia están ubicadas en Codazzi, Cesar.