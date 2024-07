María Fernanda Cabal cuestiona el silencio de Petro por elecciones en Venezuela: “¿Se le dañó el X al líder de la galaxia?”

El primer mandatario, quien acostumbra a acudir a su tribuna favorita, el X, anteriormente Twitter, no solo para opinar del día a día de la política en Colombia, sino también para entrometerse en asuntos políticos de diferentes países como Perú, Argentina, Israel, entre otras naciones, casualmente este domingo ha optado por apartarse de la red social y no ha hecho ningún pronunciamiento frente a lo que está sucediendo en Venezuela.

¿Por qué aún no se conocen los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela? Hay tensión extrema y muchas especulaciones

El más reciente mensaje publicado por Petro en su cuenta de X fue a las 8:22 a.m., haciendo referencia a la incautación de cocaína en el país, y en el resto del día no volvió a escribir nada en perfil.

“El silencio de Petro. Él que se mete en todos los asuntos políticos de Guatemala, Perú, Argentina, Chile, EEUU, Israel y no dice nada de la manera cómo su socio y amigo Maduro se está robando las elecciones en Venezuela”, aseguró la congresista en su cuenta de X.

A renglón seguido, Cabal se preguntó: “¿Se le dañó el X al “líder de la galaxia”? ¿O prefiere no molestar al narcodictador y socio de causa?”.

Las urnas en Venezuela cerraron a las 6:00 de la tarde hora local, y se esperaba que el CNE diera a conocer los primeros resultados a partir de las 8:00 p.m., pero hasta el momento el órgano electoral no ha publicado ningún reporte.

Tras el cierre de la votación, el gobierno aún no ha hecho declaraciones. ¿Por qué no se conocen los resultados? El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, espera hasta tener una tendencia irreversible para anunciar resultados, y no da informes parciales.