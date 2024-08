María Fernanda Cabal lanza advertencia sobre propuesta de inversiones forzosas: “No permitiremos que este Gobierno expropie”

No permitiremos que este gobierno expropie el ahorro de los colombianos. Esperamos que radiquen el proyecto de inversiones forzosas para votarlo negativo. El ahorro de los colombianos no es plata para el gobierno Petro. pic.twitter.com/3wrppjcONl

“El Gobierno no puede quedarse quieto. Tenemos un problema de ingresos grave, lo tenemos que reconocer. No nos vamos a quedar quietos, vamos a agotar todas las fórmulas y propuestas que podamos tener. Inversión forzosa es una propuesta, vamos a traerla al Congreso. ¿Para qué? Para que los recursos de los colombianos y colombianas, que están en manos de la banca, también ayuden. No solamente a reactivar la economía, sino a mejorar los ingresos para el Presupuesto General de la Nación. Pero eso no quiere decir que vamos a expropiar esos recursos. La banca orientará las condiciones”, expresó el funcionario del Gobierno.