María Fernanda Cabal lanza alerta luego de que Petro mencionara elección de jueces por voto popular como en México: “Comunistas”

“¿Creemos que el pueblo se va a aguantar eterno la desigualdad, la exclusión? Yo soy el campanazo de que el pueblo no lo permite, si no es que se ha querido escuchar, porque a veces no se quiere escuchar el voto popular. Y es una discusión actual, permanente. México —no sé si equivocado o no— lo ha sentido, tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. Pero eso no es, y no sé si esa sea a lo mejor el camino, pero eso no resulta porque sí”, dijo el mandatario, durante la posesión de Elizabeth Becerra como nueva magistrada del Consejo de Estado.