Confidenciales María Fernanda Carrascal revela qué hace con el salario que recibe como congresista

Una de las críticas que recaen sobre los congresistas es que trabajan poco o que se ganan la plata fácil, por lo que la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, señaló que son pocos los legisladores que merecen esas críticas porque en su mayoría trabajan dentro y fuera del Congreso en actividades políticas de importancia.

Por esa razón, indicó que las reuniones, charlas con comunidades, sectores, gremios, empresarios y audiencias hacen parte de la labor legislativa y que en su caso no permite que le cuestionen en qué gasta su dinero ni que intenten restarle mérito a su trabajo.

“Lo que es María Fernanda Carrascal el salario que se gana, se lo gana peso a peso y se lo puede gastar en lo que quiera. Si quiero ir a un restaurante en la esquina o me quiero ir de viaje, yo me lo gasto como quiera porque me lo he ganado”, dijo Carrascal.

En ese sentido, indicó que la reforma laboral buscará eso, que los trabajadores tengan sus derechos garantizados para que puedan gastar el dinero en lo que quieran. “El salario de cualquier ser humano lo puede gastar como quiera, pero si nos pagan para ir a trabajar hay que priorizar ciertas cosas, hay que saber darle el lugar a cada cosa”.