María José Pizarro le responde a hombre que afirmó ser primo suyo e intimidó a personal de hospital en Villavicencio

El hombre, identificado como Hugo Nelson Archila Santamaría, aseguró tener contactos en la alta esfera política para intimidar al personal de la Clínica Cooperativa ya que, según él, no lo dejó ingresar para atenderlo.

“Llegaron otros médicos a bloquear la puerta. Estamos hablando de médicos bloqueando la puerta, prestadores de salud. Yo pateé esa puerta de la rabia que tenía y no me dejaron entrar. Voy a hacer la denuncia y la denuncia global de todas las clínicas de Villavicencio. No saben con quién se metieron”, dijo el sujeto, que supuestamente es periodista.