Fico Gutiérrez tuvo que salir a corregir públicamente a Petro por error que cometió: “presidente, me da pena corregirlo”

Petro compartió una imagen que mostraba, supuestamente, a un río de gente en las calles de la capital del Valle del Cauca. “Cali inmensa, que no toquen el voto popular porque el pueblo será un gigante”, escribió.

No obstante, esta fotografía en verdad correspondía a una calle de Medellín y, además, no eran de la marcha de este 1 de mayo, sino que fue tomada en las últimas movilizaciones que se desarrollaron en contra del Gobierno Petro. Por esto, Fico no dudó en salir a corregir a Petro a través de su cuenta de X.