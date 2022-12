Confidenciales Miguel Ángel del Río aplaudió decisión de congresistas petristas: “Se llama respeto”

El próximo año se llevarán a cabo en todo el territorio nacional las respectivas elecciones regionales, las cuales calificó Roy Barreras, presidente del Senado de la República, como fundamentales para el proyecto político del Pacto Histórico, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, tres de las fichas más importantes de la izquierda para llegar a la Alcaldía de Bogotá, David Racero, Gustavo Bolívar y Katherine Miranda, no tienen planeado, por el momento, aspirar a ese cargo. Incluso, manifestaron públicamente que no se lanzarán.

“Ustedes me eligieron para representarlos cuatro años y eso haré. Gracias por su cariño, pero he decidido NO aspirar a la Alcaldía de Bogotá por respeto a mis electores”, precisó este lunes Miranda, quien se ha distanciado del petrismo en las últimas semanas.

Ante estas declaraciones, el abogado Miguel Ángel del Río no se quedó callado y aplaudió la decisión que tomaron los congresistas. Además, puntualizó que los políticos deberían respetar los periodos por los cuales fueron escogidos en las urnas.

“Si un político ha sido elegido por la ciudadanía para un cargo público, debe ejercerlo hasta el final de su mandato. Se llama respeto”, precisó el jurista, que nunca ha negado su afinidad con varias de las posturas que expone el jefe de Estado cordobés.