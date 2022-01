Confidenciales Ni los asesores de los concejales se salvan de la inseguridad en Bogotá

La inseguridad sigue disparada en Bogotá, y aunque la alcaldesa Claudia López asegura que los delitos han disminuido en la ciudad desde el pasado me de agosto hasta la fecha, la verdad parece ser otra.

En lo que va de enero se han reportado fleteos a comerciantes, robos masivos en restaurantes y hasta saqueos en empresas de ambulancias, desnudando la cruda realidad que se vive en la ciudad y que tiene en jaque y atemorizados a todos los bogotanos.

Las víctimas en esta ocasión fueron los asesores del concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena, quienes fueron atracados a pocas cuadras del Concejo de la ciudad cuando salían de almorzar de un restaurante de la zona.

“Mientras Claudia López hablaba hoy sobre una “mejora” en la seguridad, a 3 personas de mi equipo las atracaban con arma de fuego a unas cuadras del Concejo de Bogotá, en Teusaquillo”, precisó Baena.

De acuerdo con el cabildante, “los bogotanos necesitamos recuperar nuestra confianza y sentirnos seguros al caminar en Bogotá”, algo que en la administración de Claudia López se ha convertido en un imposible.

Aunque el concejal Baena no fue víctima del atraco, estuvo muy cerca de serlo, pues tan solo dos minutos antes se había despedido de sus asesores, para posteriormente retirarse del lugar en su vehículo.

Juan Mauricio Benítez, el jefe de prensa del concejal Baena, fue una de las víctimas del atraco. “Hoy me robaron 2 hombres armados en Teusaquillo. Un arma en frente me hizo temer por mi vida. Entregué celular y me lancé al suelo por miedo a que dispararan. A uno de mis compañeros lo encañonaron y a otra la persiguieron. Los 3 estamos bien. Esto no debería pasar Secretaría de Seguridad de Bogotá”, relató.

Horas después de sucedido el atraco, Benítez pudo rastrear la ubicación del celular que le fue robado y al parecer se encuentra en la Avenida Caracas, con Avenida Jímenez.

¿Dónde está mi celular? obviamente en la esquina donde venden todos los celulares robados en Bogotá. Una olla que sabemos que existe hace años y @PoliciaColombia no hace nada. @ClaudiaLopez @SeguridadBOG @anibalfds acciones por favor pic.twitter.com/aSiGDqkFsA — JuanMauricio Benítez (@Charriedades) January 22, 2022

Este atraco se suma al que hace pocos días sufrió la campaña del candidato al Senado de la República, David Luna, luego de que en Engativá le robaran el celular a una de sus coequiperas.

“No queremos más inseguridad en Bogotá, estamos desesperados y queremos que haya acciones, que capturen a estos delincuentes y que no los suelten de manera inmediata”, indicó en su momento el ex ministro de las TIC.