Confidenciales “No es mi amigo”: Gustavo Bolívar, molesto por nuevo aliado de Petro; se ‘tragó’ el sapo

Luis Ernesto Gómez, mano derecha de Claudia López durante casi toda su alcaldía, anunció este fin de semana que renunció al cargo que tenía en el Distrito para unirse oficialmente de manera activa a la campaña electoral de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.

“No fue una decisión fácil para mí dejar el proyecto que hemos construido, pero tengo la absoluta certeza de que es lo correcto. Mi rol es poder sumarle al equipo de Petro. Estoy seguro de que cuando logremos el triunfo, seremos capaces de construir y sacar adelante a la capital”, preció en SEMANA.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el senador Gustavo Bolívar se pronunció este lunes con respecto a este anuncio y aseguró que no tiene las mejores referencias del exsecretario de Gobierno de Bogotá, al que aceptó en la campaña del Pacto Histórico por lealtad al cordobés.

El congresista, de igual manera, aprovechó el momento para sacarle algunos ‘trapos al sol’ a Gómez y puntualizó que le debe una disculpa a los jóvenes bogotanos que salieron a marchar durante el paro nacional el año pasado. Finalmente, manifestó que este no es su amigo.

“Luis Ernesto, maltrataste a los jóvenes. Les tiraste el Esmad, los igualaste con los paramilitares y les debes una disculpa. Quien no está con los jóvenes que luchan por educación y oportunidades, no es mi amigo. Solo serás un compañero. No dije todo por lealtad con Petro”, enfatizó Bolívar,