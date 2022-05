“Busco sumar, ayudar a despejar mitos y construir confianza en las propuestas de Petro”: Luis Ernesto Gómez

SEMANA: ¿cómo se da su acercamiento a la campaña de Gustavo Petro?

Luis Ernesto Gómez (L. E. G.): hace cuatro años, después de apoyar a Humberto de la Calle como liberal, para defender el proceso de paz, en segunda vuelta respaldé a Gustavo Petro, para que protegiera e implementará el acuerdo de paz.

Fueron las elecciones más pacíficas de las últimas décadas y esta vez nuevamente estamos en medio de unos comicios con escudos blindados, amenazas y masacres. Está claro que lo que fue correcto hace cuatro años que era proteger la paz es lo correcto hoy. Por eso, con absoluta convicción, decidí acompañar a Gustavo Petro, desde la primera vuelta, para, ojalá, lograr un triunfo este domingo.

SEMANA: ¿por qué renunció diez días antes de las elecciones?

L. E. G.: justamente por la importancia de darles un mensaje a los sectores de centro que hoy tienen dudas sobre la propuesta de cambio que representa Petro. Para nadie es un secreto que nosotros no hacemos parte del mismo movimiento político y lo que necesita una campaña presidencial es construir confianza en sectores distintos en los que se origina. Hoy mi llegada obedece justamente a eso (...).

SEMANA: ¿Cuándo le cuenta la decisión a Claudia López y ella qué le dice?

L. E. G.: esa decisión la tomé el mismo viernes cuando presenté mi renuncia. Por Claudia no solo tengo respeto y enorme cariño y amistad, sino gratitud. No fue una decisión fácil para mí, dejarla, dejar el proyecto que hemos construido conjuntamente, pero con la absoluta certeza de que es lo correcto. Ella se pronunció en su Twitter reconociendo y aprobando mi decisión.

SEMANA: ¿con su llegada a la campaña de Petro también llega el equipo de Claudia López?

L. E. G.: los servidores públicos que queremos hacer política tenemos que apartarnos del cargo. Claudia ha sido muy respetuosa de su investidura como alcaldesa de Bogotá. Por eso, es muy importante resaltar que, aunque seamos muy cercanos, aunque trabajamos por una elección conjuntamente, el rol de ella hoy es que a Bogotá le vaya muy bien, y el mío es poder sumar a este equipo de cambios, en la candidatura de Gustavo Petro. Estoy seguro de que cuando logremos un triunfo este domingo o en segunda vuelta, con Gustavo seremos capaces de construir con Bogotá las mejores relaciones de trabajo para sacar adelante proyectos relevantes de la capital, como también lo ha hecho la alcaldesa con el presidente Iván Duque.

SEMANA: usted fue clave en restablecer las relaciones entre Claudia López y Gustavo Petro, ¿hoy cómo es la relación entre ambos?

L. E. G.: las diferencias políticas siempre se tienen que tramitar de manera respetuosa, pero para poderlas tramitar se necesita la confianza y estaba rota. Quizá mi rol de diálogo pudo reconstruir la confianza. Lo que ha logrado ese trato respetuoso es reconstruir la confianza, particularmente con muchos sectores que acompañaron a la alcaldesa, de la Alianza Verde, eso permitió también que ayer se sumaran otras figuras, congresistas electos. Confiamos también que seguirán llegando otras fuerzas a esta campaña.

SEMANA: usted dijo que renunció diez días antes de la primera vuelta para enviarle un mensaje al centro, es decir, ¿para traerse los electores de Fajardo hacia donde Petro?

L. E. G.: Bogotá es la capital del voto de opinión y el centro y la militancia del centro no es partidista, sino que es una intención de voto fundamentada en el argumento y la deliberación. Lo que busco es sumar, ayudar a despejar mitos, a construir confianza en las propuestas de Gustavo Petro, a construir confianza en el equipo que rodea a Petro.

SEMANA: ¿por qué se inclinó por Petro y no Fajardo?

L. E. G.: la propuesta de cambio que me motiva a mí es la de Gustavo Petro y Francia Márquez. Así lo hice en segunda vuelta en 2018.

SEMANA: ¿cuál será su papel en la campaña de Petro?

L. E. G.: mi rol consiste en coordinar la relación Bogotá-nación, respaldo en Bogotá en esta recta final de la campaña, el apoyo a convocar a sectores diversos que tienen dudas y necesitan argumentos para convencerse de esta propuesta de cambio.

SEMANA: ya desde el Pacto Histórico le mostraron los dientes. Katherine Miranda, por ejemplo, recordó que el coordinador de la campaña en Bogotá es David Racero.

L. E. G.: David ha hecho una extraordinaria tarea en Bogotá, los resultados electorales así lo refrendan; como lo hablé con él personalmente, nuestra tarea es sumar, ganar. Estoy seguro de que es algo normal, por diferencias que hubo en el pasado, diferencias que es importante que recordemos, que honremos, que tramitemos de manera respetuosa en democracia... No se trata de olvidar, se trata de entender que nos convoca un fin superior y que con toda humildad todos tenemos que trabajar para un propósito común que es Colombia.

Ante las múltiples llamadas y dudas sobre la campaña de Gustavo Petro en Bogotá, es necesario aclarar que la coordinación de campaña en la ciudad está y seguirá a cargo de @DavidRacero y la bancada del Pacto Histórico. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) May 23, 2022

SEMANA: ya que habla de olvido, ¿ya se le olvidó las críticas de Petro contra el gobierno de Claudia López del que usted formó parte?

L. E. G.: claro que no. Reconocernos políticamente como distintos no quiere decir olvidar, dejar de lado nuestros ideales; quiere decir ser capaz de entender que cuando son muchas más cosas las que nos unen -educación para los jóvenes, lucha contra la desigualdad, defensa de la paz-, es mezquino centrarse en lo que no desune.

SEMANA: usted conoce como pocos a Claudia López, ¿cree que ella se sentiría cómoda con un gobierno de Gustavo Petro?

L. E. G.: Claudia ha demostrado ser una mujer que pone de primero la institucionalidad, en su rol como alcaldesa construyó una relación muy institucional, respetuosa y buena para Bogotá con Iván Duque, a quien le reconozco que ha hecho importantes inversiones en Bogotá. Estoy seguro de que ella tiene como propósito hacer exactamente lo mismo con quien asuma la Casa de Nariño después del 7 de agosto.

SEMANA: ¿su llegada a la campaña de Petro podría traducirse en que usted abona terreno para su candidatura a la Alcaldía de Bogotá?

L. E. G.: nadie está pensando en la Alcaldía de Bogotá, no sé ni cuánto falta y todo el mundo está pensando en quién asumirá las riendas de Colombia. Es lo único que importa hoy.

SEMANA: por último, podría leerse su llegada a la campaña de Petro como el arribo de Juan Fernando Cristo, su amigo personal y político, hoy con Fajardo.

L. E. G.: Juan Fernando está ejerciendo una jefatura de debate en la campaña de Sergio Fajardo, es un hombre muy leal, de convicciones liberales, no tengo duda de que estará ahí hasta el final y que una vez concluya esta primera etapa, si no hay una victoria en primera vuelta, tomará una decisión orientada por sus principios liberales.