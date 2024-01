“No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”: Juan Camilo Restrepo cuestiona vitrina de Colombia en Davos para visita de Petro

El Gobierno alquiló una vivienda para realizar allí las reuniones con empresarios que llevará a cabo el presidente Petro durante su paso por Davos . La edificación tiene los emblemas de “Colombia el país de la belleza” y su objetivo ex promocionar el país como destino de viajeros.

Sin embargo, han surgido varias críticas contra la Presidencia por invertir recursos públicos en ese recinto temporal que, si bien no es un hotel para la delegación del Gobierno, sí es el espacio en el que se llevará a cabo toda la agenda.

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y a menudo bajo la nieve; no creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo $4.500 millones. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, advirtió Juan Camilo Restrepo.