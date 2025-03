No hay ambiente en el Congreso para pensar en el trámite de una nueva reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, desayunó esta semana con integrantes de las comisiones económicas del Congreso y quedó preocupado. En el encuentro le dejaron en claro que el país no está para más reformas tributarias impuestas por el Gobierno Petro.

El ministro también escuchó reclamos por los problemas de liquidez del Estado, debido a malas decisiones. Algunos le plantearon que, si se quería tramitar una ley de financiamiento, dicha iniciativa debía nacer en el Congreso, con el fin de lograr el mayor consenso posible. Actualmente, imponer más impuestos no es una opción y, a punto de la campaña de 2026, los congresistas están pensando en hablar de reactivación económica e incentivos, y no de más tributos. Guevara tenía en su mente una reforma para recaudar este año unos 5 billones de pesos. Sin respaldo político, no hay nada que hacer.