SEMANA: Señor registrador, ¿de qué se trata este calendario para las elecciones de 2026?

Hernán Penagos (H. P.): Bueno, básicamente se trata, si se quiere, del inicio del proceso electoral propiamente dicho porque las normas de la Constitución y del Código Electoral señalan que un año antes de las correspondientes elecciones se da largada a las etapas del proceso electoral. Luego, el día de ayer presentamos el calendario electoral de cara a las elecciones de Congreso de la República que serán el próximo 8 de marzo del año 2026 y a las elecciones de la Presidencia que serán el 31 de mayo de 2026.

Comoquiera que el 8 de marzo es el próximo sábado, pues presentamos de una vez ese calendario electoral que inicia con diferentes etapas, desde la inscripción de ciudadanos, hasta cada uno de los procesos de quienes van a postularse el año entrante. Lo que hicimos fue eso: presentar todas las etapas del calendario electoral que terminarán en las elecciones de Congreso y de Presidencia del año entrante.

SEMANA: Señor registrador, esas etapas de las que usted habla son muy importantes y ya vamos a hablar de ellas. Llama la atención que en este evento que se hizo ayer en la Registraduría hubo un mensaje institucional de que todas las instituciones del Estado están respaldando las elecciones de 2026. Pero si me permite el término, la silla vacía fue del Gobierno nacional, no asistió nadie.

H. P.: De acuerdo, de lo que se trata y lo que buscamos fue precisamente eso. Lo he dicho permanentemente: hay que entender que el proceso electoral si bien lo dirige y lo administra la Registraduría Nacional, es una responsabilidad del Estado, de todas las instituciones que hacen parte del Estado colombiano. Y nos acompañó la fiscal general, el contralor general, el procurador, la defensora del Pueblo, el presidente del CNE, el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, el presidente del Consejo de Estado.

Se trata de un proceso en el que todos tenemos que involucrarnos porque cada uno es parte importante en ese proceso. Nosotros invitamos inclusive a todas y todos los ministros del Gobierno nacional. Bueno... no asistieron, pero fueron invitados.

SEMANA: ¿Y por qué cree, registrador, que no quisieron acompañarlo a un tema tan importante en el país?

H. P.: Pues realmente no tengo elementos de juicio para valorar el hecho de que no hubiesen asistido. Nosotros impartimos todas esas invitaciones, pues existen temas relacionados con agenda; en fin, pero la verdad no sabría eso.

SEMANA: Usted cumplió con lo importante, que es invitar y darles cabida a todos en esta jornada tan especial, pero déjeme le insisto en algo que es muy diciente de lo que usted nos estaba diciendo. La fiscal general de la Nación, el procurador, la defensoría; es decir, todas las ‘ías’, estaba toda la institucionalidad. ¿Qué significa eso para los colombianos cuando usted está hablando de elecciones?

H. P.: Pues significa mucho, porque el éxito de un proceso electoral pasa por un trabajo armónico, un trabajo coordinado entre las entidades públicas. Así lo señala el artículo 113 de la Constitución cuando habla de la colaboración armónica entre las ramas del Poder Público y entre las entidades públicas. El éxito de la democracia, el éxito de procesos de esta naturaleza siempre se logra en la medida en que haya ese trabajo articulado. Yo por eso agradecía mucho la presencia de estas entidades porque era un gran mensaje que se enviaba al país.

Nos vamos a reunir para que el proceso electoral del año entrante sea impecable y también una muy buena oportunidad para dejar un mensaje claro a la sociedad colombiana. El año entrante se elegirá Congreso de la República y también se va a elegir un nuevo presidente de Colombia. No porque lo diga el registrador nacional, sino porque así lo señala la Constitución Política de Colombia.

SEMANA: Claro, pero en este sentido, registrador, aunque la pregunta ha sido reiterada, ¿con este lanzamiento que se hizo, con ese respaldo institucional, continúa el fantasma de que no podría haber elecciones o ya queda anticipado todo ese asunto y, por el contrario, esto demuestra que se harán las elecciones sin problema?

H. P.: Sin duda, lo que se demostró el día de ayer con la presentación del calendario electoral es precisamente eso, que no puede quedar ninguna duda en la sociedad colombiana de que el año entrante hay elecciones y se elegirá, insisto, un nuevo Congreso y un nuevo presidente de Colombia.

Y para eso vamos a trabajar de manera articulada, hacer todo lo que sea posible para que cada vez los colombianos tengan total confianza en el proceso y la integridad de las elecciones del año entrante. Por eso presentamos una serie de innovaciones muy importantes. Pero aquí es muy importante destacar la importancia de la participación.

Colombia es uno de los países donde menos se participa en toda Latinoamérica, casi la mitad de los colombianos no votan para elegir Congreso de la República y cerca del 45 % de los ciudadanos tampoco lo hacen para elegir presidente. La participación es determinante y aquí los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho.

SEMANA: ¿Por qué todavía sigue sonando eso, registrador? Y creo que es muy oportuno para que insistamos, porque desde diferentes sectores lo que se ha escuchado es que podrían estar en riesgo las elecciones del próximo año. ¿Qué decirle a esa gente que sigue pensando en eso, de que podrían estar en riesgo?

H. P.: Bueno, lo primero es que no puede existir ninguna duda respecto de que se van a llevar a cabo elecciones en Colombia porque así va a ser. En segundo lugar, hay que decir que en un país como Colombia, donde prima la democracia y el Estado de hecho, pues la Constitución colombiana hay que respetarla.

Y en ese sentido, mientras no haya cambios constitucionales, que ya no los hay, porque hay que decirlo claramente, no hay ni siquiera tiempo para convocar asambleas constituyentes o cualquier otro mecanismo modificatorio del proceso electoral, pues tenemos que decir que claro que se van a llevar a cabo esas elecciones. Así lo señala la Constitución política. El Estado de derecho colombiano es fuerte. Las instituciones colombianas son fuertes e independientes.

Luego, sobre esa base no puede quedar duda en ese sentido, se van a llevar a cabo las elecciones y aquí lo que nos corresponde es convocar a todos los representamos las altas instituciones del Estado colombiano para que esas elecciones sean íntegras, transparentes, para que concluyan con éxito y para que todas y todos los colombianos puedan participar.

SEMANA: Y la platica, registrador, ¿ya está garantizada? Si bien es cierto que falta un año para elecciones al Congreso y un poco más para elecciones a la Presidencia, ¿la plata para esas elecciones ya está garantizada?

H. P.: Estamos avanzando en los trámites, van sin ninguna dificultad. Ya se aprobó el levantamiento previo, que es una figura presupuestal que exige la ley, ya se ordenó el traslado presupuestal. Están en trámite las vigencias futuras porque para las elecciones del año entrante debe haber financiación tanto del presupuesto de este año, como vigencias futuras de 2026, que ya están en trámites.

Yo creería pues que de aquí a un par de semanas por tardar tenemos todo el proceso adelantado. De ahí en adelante nos corresponde hacer el estudio financiero y llevar a cabo el proceso de convocatoria para la logística electoral. Así que yo, por lo menos respecto a eso, hoy no tengo ninguna preocupación. Los trámites se van desarrollando tal y como la ley determina.

SEMANA: Registrador, en cuanto al orden público —mire no más lo que estamos viendo por allá en Catatumbo, en Arauca y en otras zonas—, ¿usted ya ha podido tener en conversaciones, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, con el Ejército para garantizar precisamente eso con miras de las elecciones que se vienen?

H. P.: No, aún no he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa, pero sí he advertido desde hace varias semanas, inclusive con ocasión de las elecciones que se llevan llevaron a cabo hace un par de semanas en Putumayo. Lo he dicho de manera clara y contundente: nos preocupa la situación de orden público y de seguridad en muchas regiones de Colombia.

De hecho, en el caso del Putumayo lo advertimos no solamente desde la Registraduría, sino desde la Defensoría y la misma oficina de Naciones Unidas, de circunstancias relacionadas con confinamiento y desplazamiento en ciertos lugares de Putumayo, en especial en Puerto Guzmán.

Luego, no podemos dejar de señalar que se hace necesario trabajar desde ya de manera articulada con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Militares y de Policía, porque hay lugares del territorio nacional en los que tenemos que elaborar mapas de riesgos, tomar acciones, verificar cuáles son las estrategias para que se garanticen elecciones tranquilas en esos lugares... Catatumbo, Cauca, Nordeste antioqueño, Putumayo y Chocó. En esos y otros es en los que hay que trabajar desde ya.

SEMANA: ¿Y le preocupa ese tema?

H. P.: Claro que me preocupa el tema de orden público y de seguridad en el país. Sería contrafactual decir que no hay circunstancias preocupantes de orden público en muchos lugares del territorio nacional. Por eso digo, se requiere rápidamente trabajar en eso. Yo he pedido que llevemos a cabo una comisión de seguimiento y garantías con el Ministerio de Defensa para ir evaluando cada uno de sus lugares.

Nosotros desde la Registraduría garantizamos toda la logística electoral en más de las 127.000 mesas que se van a proyectar para el año entrante, pero aquí se requiere una acción determinante de las Fuerzas Militares y de Policía, y también acciones que permitan no solamente que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto, sino que puedan ejercer el derecho al voto libremente y eso es un tema muy importante.

SEMANA: Registrador, adicional a este tema de la seguridad, ¿en Colombia se podría vivir una situación similar a la de Venezuela, que se puedan robar las elecciones?

H. P.: De ninguna manera. Y me da la oportunidad para explicar un poco cómo funciona el proceso electoral en Colombia. Ya que estamos hablando del vecino país, ¿qué fue lo que ocurrió en Venezuela? No lo digo yo, lo dijo el Instituto Carter y lo acaba de reiterar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues simplemente que las actas electorales, es decir, las actas que dan cuenta de los votos de cada mesa nunca fueron publicadas por el Consejo Nacional Electoral de ese país de Venezuela.

Y la oposición tuvo la oportunidad de tomar imágenes fotográficas de algunas, un número muy importante de esas actas en cada una de las mesas y con el conteo de esas actas se puede evidenciar que la oposición ganó las elecciones en Venezuela. Insisto, lo digo porque así lo dijo hace poco inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues en Colombia ese tema está resuelto si se quiere.

Primero, todas las actas electorales que en Colombia se conocen como E14, E14 de delegados, E14 de clavos y E14 de transmisión. Todas y cada una de esas actas van a ser publicadas y digitalizadas para el escrutinio de cualquier persona en Colombia y en el mundo.

Cerca de 720.000 actas en el caso de Congreso de la República y algo así como 360.000 actas en el caso de Presidencia de Colombia. ¿Cuáles son esas actas? Las actas que diligencian los jurados de votación. ¿Y quiénes son los jurados de votación? Colombianas y colombianos que nos apoyan en ese proceso electoral, más de 700.000; ellos no trabajan para ninguna entidad pública, sino que son ciudadanos que nos apoyan.

Jornada electoral en Colombia. (Imagen de referencia). | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y son los que diligencian las actas, los que cuentan los votos y los que proceden a digitalizar y a subir a la nube cada una de esas actas. Ahora bien, después del proceso que viene de los jurados de votación, viene una figura que se conoce como el escrutinio, ese que se hace en cada uno de los 1.104 municipios de Colombia. Pues déjeme decirle que ese escrutinio lo llevan a cabo jueces y notarios de Colombia. Tampoco funcionarios públicos.

Y ellos lo que hacen es tomar esas actas que son diligenciadas por los jurados y consolidadas. En palabras más castizas, sumar los datos que están inscritos en esas actas. Todo ese proceso es un proceso muy importante que permite que diferentes actores participen del momento electoral. ¿Cuál es el principal momento electoral? El de la mesa de votación. Cuando se cuentan los votos cuando se diligencian las actas.

Y luego un segundo escrutinio donde los jueces verifican que esos datos son reales. Mire que son personas diferentes, miles de personas que hacen esa tarea. Luego en Colombia no hay ninguna posibilidad de fraude y no la hay porque cuando hablan, por ejemplo, del software electoral, pues ese software lo que hace es tomar esas actas que inclusive ya las ha tenido en sus manos y la puede observar cualquier ciudadano, los medios de comunicación, los partidos políticos, y consolidarlas, es decir, sumar el resultado de esas actas.

¿Qué vamos a hacer? Como le digo, publicar todas esas actas. Darles acceso, si se quiere, mucho más ágil a organizaciones políticas, a medios de comunicación y a la observación internacional. De tal manera que en la medida en que van bien los resultados de divulgación y preconteo que va presentando con mucha agilidad la Registraduría, los van a ir comparando con las actas de todas y cada una de las mesas.

En eso pueden los colombianos tener absoluta tranquilidad porque toda esa información va a estar al servicio y al escrutinio de quien así quiera verificar los resultados.

SEMANA: Pues eso es un gran parte de tranquilidad para todos los colombianos porque siempre se ha hablado sobre el fraude electoral. A propósito de eso, registrador, sabemos que está trabajando muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación. ¿En qué es lo que está trabajando?

H. P.: Bueno, con la Fiscalía estamos trabajando de manera muy importante para activar en la comisión de seguimiento los delitos electorales. Esa comisión fue creada mediante la Ley 1864 de 2017, que es una ley que describe una serie de conductas penales como delitos en materia electoral.

La Fiscalía —y agradezco mucho el trabajo que va a van a llevar a cabo, porque la idea es activar la comisión de seguimiento de delitos electorales— va a hacer un proceso de capacitación a fiscales y a investigadores y erradicar en todo el territorio nacional personal, tanto de inteligencia como de las diferentes fiscalías, para ir evidenciando todos esos delitos y faltas electorales de la Ley 1864. ¿A cuáles me refiero?

Financiamiento ilegal, inscripción irregular, trashumancia electoral, constreñimiento al elector, recursos públicos en campañas políticas; obviamente, la Fiscalía tiene la capacidad coercitiva y tiene órdenes de inteligencia, pues puede hacer una labor muy destacada en esa comisión de seguimiento de delitos electorales, pero también en la prevención de sus delitos.

SEMANA: Sí, en ese sentido, registrador, usted sabe que siempre que hay unas elecciones se habla de los muertos que votan. La depuración del censo electoral, ¿cómo se va a avanzar en esa materia para evitar justamente este tipo de situación en las elecciones de 2026?

H. P.: Bueno, venimos avanzando muy bien con diferentes estrategias. Les cuento algunas de ellas. La primera, depurando permanentemente el censo electoral, es decir, verificando las entradas y salidas del censo.

¿A qué me refiero con entradas y salidas? Por ejemplo, personas que llegan a las Fuerzas Militares o salen de ellas, nacimientos, perdón, personas que adquieren su mayoría de edad, personas que se les limitan sus derechos políticos; por ejemplo, porque son condenados y, obviamente, fallecimientos. En eso estamos depurando permanentemente el censo electoral.

De hecho, estamos en este momento haciendo un proceso para depurar del censo electoral cerca de 45.000 registros civiles y cédulas de ciudadanía que hemos encontrado de personas que estamos absolutamente seguros hoy son fallecidas. Eso, por un lado. Por el otro, estamos implementando la biometría facial. ¿Qué vamos a hacer? En Colombia viene avanzando lo que se conoce como la biometría dactilar en cerca de 25.000 mesas.

Para las elecciones del Congreso de la República traeremos la biometría facial, es decir, la verificación de identidad a través del rostro. Esa biometría facial va a eliminar con toda claridad cualquier posibilidad de suplantación del elector y lograremos avanzar de 25.000 a cerca de 65.000 mesas en todo el país.

Tenga la absoluta seguridad d de que la implementación de la biometría facial y la depuración permanente del censo electoral, sin duda, no va a dar dificultades algunas para eliminar en Colombia cualquier duda en relación con suplantaciones esas identidades.

SEMANA: ¿Y en qué va lo de las lo de las cédulas? ¿En qué va lo de la cédula digital? En la anterior administración se lanzó esa cédula digital y mucha gente se pregunta, ¿qué pasó? No la tengo, la quiero sacar, ¿me sirve o no me sirve? Para para contarle un poco a la gente, registrador, ¿en qué va ese tema?

H. P.: Bueno, lo primero es que la cédula digital es un documento de identidad válido que debe ser aceptado en cualquier entidad pública y privada y debe ser aceptada la cédula digital, bien sea por el mecanismo de la cédula que queda incorporada en el teléfono móvil o con el soporte físico de esa cédula digital. En Colombia se acepta hoy no solamente la cédula digital, sino la cédula amarilla que todos conocemos.

El proceso de masificación de cédula va avanzando bien. A mi llegada había cerca de 3 millones de personas que portaban la cédula digital. Hoy cerca de 6 millones largos de ciudadanos y ciudadanas tienen o cuentan con esa cédula digital.

No, no es obligación obtenerla, cualquiera puede tener con la cédula amarilla o la cédula digital, cosa que a mí me parece incorrecta porque no me parece justo exigirle a la gente que tenga que comprar una cédula digital. Entonces, no es obligatoria, pero cualquiera de las dos sirve como mecanismo de identidad y ellas, tanto la digital como la cédula amarilla, sirven para ejercer los derechos políticos, es decir, para votar en las elecciones de congreso y de presidencia.

SEMANA: Registrador, estando ya claras estas reglas del juego para las próximas elecciones, quiero preguntarle: ¿qué inicia desde mañana sábado 8 de marzo?, ¿qué pueden hacer los ciudadanos a partir de mañana?

H. P.: Bueno, mañana es un día muy importante porque inicia el proceso de inscripción de ciudadanos. Aquellos ciudadanos que quieren cambiar de domicilio electoral, que quieren votar más cerca del lugar de residencia, que vivían, por ejemplo, en Cali, y hoy ya viven en Medellín, pues deben pasar a inscribirse en alguna registraduría de Colombia para poder votar en el nuevo lugar de su domicilio electoral.

Mañana estarán abiertas todas y cada una de las registradurías de Colombia recibiendo a aquellos ciudadanos que quieran actualizar su inscripción para votar en las próximas elecciones. Y así seguirán abiertas las posibilidades de inscribirse hasta dos meses antes de las elecciones de Congreso.

No obstante, si me permite, nosotros vamos a sacar adelante una gran estrategia de crear unos equipos móviles que se van a trasladar por todas las ciudades capitales. Pienso, por ejemplo, en las iglesias, los estadios, los parques, las zonas industriales, yendo a acercarse a los ciudadanos para darles la oportunidad de que se inscriban y actualicen su domicilio electoral.

Muchas personas no tienen tiempo de pasar por una registraduría. Vamos a tener registradurías móviles para inscribir ciudadanos para que ojalá esas personas se inscriban cerca de su lugar de residencia y no tengan que tomar transporte al momento de votar.

Ustedes van a ser muy importantes en esa tarea, acompañándonos, apoyándonos para ir a hacer tarea de persuasión, de manera que los ciudadanos se inscriban y mejoremos la participación en Colombia porque sin duda tenemos que derrotar la abstención. Así que, además de inscribirse en las registradurías, también vamos a tener equipos móviles en los diferentes lugares de las ciudades de Colombia.

SEMANA: Pero sobre esto, quiero hacerle dos preguntas: la primera, mucha gente no se inscribe porque dice que “en los principales puntos de las ciudades yo puedo ir a votar sin problema”. Ejemplo, Corferias... y la gente llega y se fregó porque no ha inscrito la cédula y va a Corferias a pasear, pero no a votar. ¿Cómo acabar con ese mito?

H. P.: Históricamente, cada dos años, cuando hay elecciones tanto regionales como nacionales, siempre se hace la misma pregunta y tenemos que insistir y decirlo permanentemente. Ciudadano que no esté inscrito para votar, no hay ninguna posibilidad de que pueda hacerlo ni en el centro de Corferias ni en el centro más grande de ninguna ciudad de Colombia.

Todos tienen que estar inscritos y tienen que estar inscritos en el domicilio donde hoy residen lo que se conoce como domicilio electoral. Recuerde usted que una persona no puede votar en un lugar diferente al lugar que se conoce como el domicilio electoral. ¿Cuál es el domicilio electoral? El lugar donde se vive o el lugar donde se tiene o se ejerce su empleo o negocio.

Esto no quiere decir que una persona que ese fin de semana esté de paseo en Cartagena, por ejemplo, se pueda ir al lugar más concurrido de Cartagena o al lugar más concurrido de Bogotá, porque esté de paso en Bogotá, para salir a votar. Así no funciona porque el censo electoral se cierra dos meses antes y ese censo electoral no permite que las personas puedan ir a votar a un lugar diferente de donde se inscribieron la última vez.

Por eso es muy importante que las personas que hoy tienen otro lugar de residencia actualicen ese lugar y que vengan y se inscriban. Eso es un tema de minutos, no se demoran absolutamente nada; más se demoran en el traslado, por eso vamos a llevar registradurías móviles, llevar equipos de la Registraduría a diferentes lugares de las ciudades para que la gente vea muy cerca a los funcionarios y puedan aprovechar y actualizar su domicilio electoral para votar el año entrante.

SEMANA: Bueno, y déjeme hacer otra pregunta respecto a los jóvenes, aquellos que están cumpliendo la mayoría de edad en estos meses. ¿Podría votar con la contraseña o solo cuando le entregan el documento físico?

H. P.: Bueno, lo primero es que con la contraseña no se puede votar, la ley solo permite un documento de identidad, que es la cédula de ciudadanía. Hoy, por fortuna, estamos entregando las cédulas con una velocidad muy importante en 8 o 10 días, a veces menos.

Y lo segundo, aquel que obtiene su cédula por primera vez no tiene obligación de inscribirla porque automáticamente el archivo de identificación y el censo electoral los ubica en el lugar donde se ha obtenido la cédula de ciudadanía. Es decir, quedan directamente inscritos y van a quedar inscritos allí en la geografía o en el sitio donde obtuvieron su cédula de ciudadanía. O sea, si quieren votar en un lugar diferente, sí deben proceder a inscribirse.

SEMANA: Hablemos un poco más en concreto sobre el calendario. ¿Cómo están las fechas? Las próximas elecciones que se vienen son las de Congreso. ¿Cuándo son y cómo se abren esas inscripciones para que la gente sepa y ya hablamos de las otras?

H. P.: El Congreso de la República. Bueno, le doy algunas fechas importantes. El próximo 8 de marzo no solamente es la oportunidad para que las personas se inscriban y en su lugar de votación o lo actualicen. También a partir de esa fecha quienes quieran postularse al Congreso de la República por el mecanismo de firmas o de grupos significativos de ciudadanos pueden inscribir los comités de grupos significativos de ciudadanos si es que quieren presentar una lista al Congreso a través de firmas.

Hay otra fecha importante para no destacarlas todas. El 8 de noviembre de este año inicia el período para inscribir o para que se inscriban más bien los candidatos y candidatas tanto a la Cámara como al Senado de la República. Y el próximo 8 de diciembre, es decir, un mes después, se cierra ese período de inscripciones. Así que quien quiera postularse tanto a la Cámara como al Senado entre el 8 de noviembre y el 8 diciembre debe hacerlo, pues después de esa fecha ya no hay posibilidad.

Vencida esa fecha, se cierra el censo las posibilidades de inscripciones, un mes después se cierra el censo electoral y procede el día de elecciones para el 8 de marzo. Eso digamos en relación con las fechas más importantes del Congreso de la República.

El 8 de enero se cierra el proceso de inscripción de cédulas, se elabora definitivamente el censo electoral, se cierra el censo electoral y ya queda definido cuántas son las personas que pueden votar en esas elecciones. El censo electoral hoy está en 40.900,000 personas, seguramente va a aumentar por instrucciones que habrá adicionales, por nacimientos, muchas otras cosas, así que un poco más de 41 millones de personas estarán aptas para votar el próximo año. Este tema es muy importante. Las elecciones de Colombia son elecciones monumentales, inmensas.

Después de México y Brasil son las elecciones más grandes de Latinoamérica. Son elecciones muy grandes, muy destacadas elecciones muy importantes en toda la región.

SEMANA: Bueno, y estando claro ya este asunto, de Congreso de la República, hablemos también de las presidenciales, que son el 31 de mayo...

H. P.: El 31 de mayo inicia el calendario electoral para las elecciones presidenciales. Ese día inicia también la posibilidad de que aquellas personas que se quieran postular a la presidencia y vicepresidencia de la República por el mecanismo de grupos significativos o de firmas pueden ya registrar sus comités e iniciar el proceso de recolección de firmas.

El 17 de diciembre se vence la fecha para que todas esos ciudadanas y ciudadanos que quieren inscribirse por el mecanismo de firmas radiquen esas firmas ante la Registraduría Nacional, quien evaluará que se cumplan el número de firmas y también el Consejo Electoral hará lo propio hasta el 21 de enero.

El 31 de enero del año entrante inicia la inscripción de candidatos y candidatas a la presidencia de la República y se cerrará el 13 de marzo del año entrante. Entre el 31 de enero y el 13 de marzo, quienes quieran postularse a la presidencia de la República lo podrán hacer. Y el 31 de mayo serán las elecciones de primera vuelta. En el evento en que ninguna persona logre las mayorías determinadas por la Constitución, se llevará acá una segunda vuelta tres semanas después.

Este año tenemos muchas elecciones, Imagínese lo siguiente. Este fin de semana tenemos elecciones en Nariño en un par de municipios, dentro de un mes tenemos elecciones en Duitama, tendremos elecciones en Apartadó.

Cerca de 19 elecciones atípicas tendremos que hacer durante lo que lo que va a corrido del año, gobernador de Vichada, quien fue también condenado hace pocos días y podemos inclusive llegar a cerca de 30 elecciones hoy en Colombia, por aquellos procesos que cursan en tribunales y Consejo de Estado. Luego, la Registraduría está por un lado coordinando, organizando toda la logística para el año entrante, pero casi que semanalmente haciendo elecciones el país.

SEMANA: La gente desconoce eso. La gente cree que son solo estas elecciones grandes y que para eso está la Registraduría en cuanto que tiene que ver esas elecciones.

H. P.: Y le agrego más. De otro lado, el 19 de octubre tendremos elecciones para consejos municipales de juventud, son elecciones nacionales, las figuras que se creó hace importantes unos cuantos años, son las segundas elecciones, pero también es un es unas elecciones importantes.

Y el 26 de octubre, si los partidos deciden, tendremos elecciones internas de los partidos políticos. En esa fecha, los partidos, todos ellos pueden tomar la decisión de acudir a preguntarle a los ciudadanos muchas cosas relacionadas con los estatutos de los partidos, con temas de política pública, inclusive a tomar decisiones respecto de los candidatos futuros a la presidencia y vicepresidencia de la República.

Como verán ustedes, casi que son 3 años de constante jornada electoral y demasiado intensos. Este año con elecciones atípicas, elecciones de juventudes y consultas internas de los partidos el próximo 26 de octubre. El año entrante elegiremos Congreso de Colombia y presidente del país y al año siguiente elecciones regionales para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, etcétera. 3 años muy intensos electorales Muchos, muchos. en Colombia.

SEMANA: Pues muy bien, perfecto, registrador, lo veo con eso. ¿Algo más para agregar sobre este tema de las elecciones?

H. P.: Pues como dice Santo Tomás de Aquino en la vida hay que ser solución y no problema y de eso se trata y hay que trabajar con mucha determinación. Pues yo simplemente lo que quiero destacar es la importancia de entender que la democracia hay que fortalecerla. Los datos sobre democracia en el mundo no son los mejores.

El índice global de democracia que publicó la semana pasada la revista The Economist dice que la democracia en el mundo va en retroceso. Miren, dos o tres datos finales. De 165 países que evalúa la revista, 60 de ellos se consideran hoy regímenes autoritarios. En Colombia el 50 % de los colombianos no ven que la democracia es un sistema de gobierno que le resuelve sus necesidades básicas y cerca del 17 % inclusive piensan que es mejor un régimen autoritario. Colombia ocupa el puesto 60 de esos 160 países evaluados.

Luego quiere decir que tenemos que trabajar muy fuerte para fortalecer la democracia, para fortalecer el Estado de derecho y eso no lo hace solamente la Registraduría. Aquí se requiere al Estado en su conjunto, a todas las instituciones trabajando para hacerle entender a Colombia que la democracia es el sistema de gobierno que más se acerca a la justicia y a la igualdad.

Y en eso tenemos que trabajar, a mí sí me inquieta mucho la baja participación de los colombianos y por eso hay que trabajar muy fuertemente y yo sé que ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Para que los colombianos entiendan que la medida en que salgan a votar, pues obviamente fortalecen la democracia y legitiman a sus gobernantes.

SEMANA: Quiero preguntarle algo que tengo la sensación que el secretario de Transparencia seguramente va a preguntar: ¿Thomas Greg va a seguir contratando con la Registraduría?

H. P.: Bueno, el proceso para la logística electoral es el siguiente. Yo les decía que estamos pendientes de las vigencias futuras que nos autoricen en el Ministerio de Hacienda. Una vez se autoricen las vigencias futuras, los pasos son los que quiero destacar a continuación.

Vamos a hacer un estudio financiero porque la ley contractual así lo determina y una vez realizado el estudio financiero Respecto de la logística electoral vamos a abrir una convocatoria pública. Esa convocatoria pública será tanto nacional como internacional y todas las empresas que tengan capacidad podrán presentarse para llevar a cabo la logística electoral en Colombia.

El estatuto contractual le obliga a la entidad a hacer una convocatoria y que cualquier empresa que cumpla las condiciones y requisitos se puedan presentar para llevar a cabo la logística electoral. En esa tarea estamos y bueno, todas las empresas pueden participar y en esa tarea vamos a empeñarnos. Seguramente a ustedes con el debido tiempo les contaremos cómo inicia ese proceso contractual y vamos a trabajar en él cumpliendo las normas del Estatuto contractual.

SEMANA: ¿Y va a pedir acompañamiento también de la Procuraduría, no sé si también de la Fiscalía para que haya una transparencia total el registrador?