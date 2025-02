“Te tienes que lanzar”: Ernesto Samper comparte video con su nieta instándolo a lanzarse, ¿a qué?

El expresidente Ernesto Samper compartió un video que ha suscitado todo tipo de interpretaciones políticas. En él, comparte sus preocupaciones por diversos asuntos de coyuntura mundial y deja la puerta abierta a regresar a la política por una supuesta invitación de su nieta.

“No, es que yo no sé, el mundo está muy enredado, se ve oscuro, casi que apocalíptico, pues la guerra de Ucrania nos puede llevar una conflagración nuclear; el calentamiento global, los problemas de alimentación en el África y ahora el loco este de Trump haciendo locuras, especialmente en América Latina, mandando niños esposados, acusados de criminales, cuando la primera persona que tendría derecho a moverse son las personas que sienten la necesidad de hacerlo. Esto es una globalización para las cosas, pero no para las personas. Entonces, no sé, no sé”, señaló el expresidente Samper (1994-1998).

“Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, el mundo está patas arriba. Tu generación nos dejó el planeta medio recalentado y, bueno, en Colombia ni se diga. Ni siquiera hay nada bueno que ver en él. Yo no sé qué vamos a hacer”, le respondió su nieta en el video.

“Pues cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no podemos sentirnos como el señor que iba en un avión y la niña le dice que el avión se va a pique, y [le] dice: ‘¿Qué me importa?, ¡el avión no es mío!‘. Si este avión de Colombia se cae, por ejemplo, se cae encima de todos nosotros, por eso creo que es muy importante que cada cual asuma su responsabilidad y, bueno, me parece que tenemos que ponernos las pilas todos”, respondió Samper.

“¿Y todo esto cómo te hace sentir? Estoy preocupada por ti”, le dijo la nieta al expresidente.

“Bueno, pues es un poco como sentimiento de culpa, de responsabilidad, pero a la vez, por haber estado montado en ese caballo, siente uno como que tiene que hacer algo, que no se puede quedar indiferente a lo que está sucediendo”, le dijo Samper.

“Abuelo, yo creo que tenemos que hacer algo”, le insistió ella.

“Estoy de acuerdo”, le dijo Samper.

“Te tienes que lanzar”, le dice ella a Samper

“¿Yo? No sé”, acentuó el expresidente Samper.

Les comparto una conversación con mi nieta que marcará un nuevo comienzo. Lo que viene les sorprenderá. 🇨🇴 pic.twitter.com/S1GjmHD5Jm — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) February 18, 2025

De este modo, el expresidente Samper dejó abierta la puerta a regresar a la política y, tal cual se hizo con el expresidente Álvaro Uribe, su nombre empieza a sonar como posible fórmula vicepresidencial de algún candidato. De paso, abre la puerta al debate jurídico y político respecto a si puede o no aspirar a dicho cargo.

En El Debate, de SEMANA, también postularon abiertamente el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. “¿Por qué vamos a dejar al gran jugador de la política colombiana en la banca en su mejor momento de reconocimiento, entendimiento? Vamos a sacarlo. Si nosotros queremos ganar en el 26, tenemos que tenerlo en tarjetón”, dijo el abogado Abelardo de la Espriella. “Si tenemos a Messi, ¿por qué lo vamos a dejar por fuera? Uribe tiene que ser vicepresidente de cualquier candidato que se escoja. Eso garantiza muchas cosas: un apoyo inmejorable, la experiencia, la trayectoria y, además, arrastrar una cantidad de votos que se verían representados”, subrayó.

“Lo puede hacer. ¿La Constitución qué dice? No podrá ser elegido presidente quien ya haya ocupado la Presidencia de la República. Las inhabilidades son expresas. El cargo de la Vicepresidencia no dice que no puede ser ocupado por una persona que ya haya sido presidente. Es decir, Uribe no podría aspirar para ser presidente, pero sí podría aspirar para ser vicepresidente”, sostuvo el abogado frente al debate que se empieza a fortalecer en el país respecto a si un mandatario puede volver a un gobierno en calidad de vicepresidente de Colombia.