Jorge Iván González, exdirector de Planeación, lanza advertencia: “A Samper lo mató el 8.000; a Petro, su propio gobierno”

SEMANA: ¿Está sorprendido con todo lo que está pasando con Gustavo Petro?

JORGE IVÁN GONZÁLEZ: Desde el punto de vista del desorden de los consejos de ministros, ninguna sorpresa; siempre han sido desordenados, nunca se han respetado las agendas. Desde esa perspectiva, no veo ninguna diferencia. No estuve nunca en un consejo en el que se respetara de manera juiciosa alguna agenda. Es una lástima que, teniendo un instrumento tan potente como el Plan de Desarrollo, no sea la guía, la hoja de ruta del Gobierno. Este consejo de ministros introdujo elementos nuevos.

SEMANA: ¿Cuáles?

J.G.: Se hizo público y todo el mundo percibió lo que está pasando. También, la relación tan jerárquica que establece Petro con su equipo de gobierno. Cada vez los consejos de ministros son más jerárquicos. Los primeros eran bastante dialogales. Antes de la primera crisis, cuando salieron seis ministros, esos consejos eran bastante argumentados, pero eso se fue verticalizando y las relaciones jerárquicas del presidente se han ido acentuando. Me parece importante la fracción en el interior de personas del alma del petrismo: Susana Muhamad, Augusto Rodríguez, Jorge Rojas y Gustavo Bolívar. Hay una ruptura en el seno no solo político del petrismo, sino de personas de absoluta fidelidad y confiabilidad del presidente.

SEMANA: Cuando dice que la relación de Petro y sus ministros se ha jerarquizado, ¿a qué se refiere?

J.G.: Los primeros consejos de ministros eran debates. El presidente, en los primeros seis meses, trató de gobernar, ahí las relaciones no eran tan jerárquicas porque había personas de la calidad de José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López. Había comentarios, se le decía: “Presidente, esto no se puede, miremos este tema y el otro”. El presidente, en sus primeros seis meses, trató de gobernar y entender la complejidad del Gobierno, los temas se discutían. Pero eso se fue perdiendo, Petro cada vez asumió más la posición de que tenía claridad y sabía lo que había que hacer, y empezó a establecer esas relaciones jerárquicas, muy notorias en este consejo de ministros. Él dice: “Yo tengo la razón, conozco los temas y ustedes no me dejan gobernar”. Me impresiona que todavía el presidente considere que la tecnocracia en Planeación y Hacienda es la que no lo deja gobernar.

Jorge Iván González no salió en buenos términos del Gobierno. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: Pareciera que se perdió el respeto con el presidente.

J.G.: Claro, la relación es completamente jerárquica, no hay una relación de colegaje, de complicidad. La posición del presidente es: “Ustedes, de alguna forma, no me dejan gobernar y quiero hacer la revolución”. Esa asimetría ha hecho muchísimo daño, él dice que los tecnócratas le siguen haciendo trampa y metiendo goles.

SEMANA: A Petro no le sirvieron los tecnócratas y tampoco la izquierda radical que está a su lado. ¿Entonces?

J.G.: Mire, por ejemplo, el DPS, que maneja 11 billones. Usted necesita unos equipos tecnocráticos muy potentes; si usted no tiene eso, no puede ejecutar. El Ministerio de Agricultura tenía un presupuesto de 9 billones y no logró gastarse ni siquiera cinco. ¿Por qué la ejecución es tan mala? Porque el Estado es de tanta complejidad que usted no puede pretender que una persona que nunca ha estado en el Gobierno lo haga. No niego la importancia del activismo, pero una cosa es estar en la calle como activista, y otra, manejar un aparato como el Estado, que es absolutamente complejo. Se necesita gente que sepa. No se puede improvisar nombrando a fieles al presidente, pero que no tengan la más mínima idea del tema. El resultado: las ejecuciones bajísimas.

SEMANA: ¿Cree que Petro se arrepintió porque sacó a los tecnócratas del Gobierno?

J.G.: Recuerde que Petro le dijo a Alejandro Gaviria en un consejo de ministros que había sido su peor error. El presidente no se arrepiente de nada. Lo que está viendo es que con otros ministros, mucho más cercanos a él, tampoco ha logrado lo que quería. Según lo que dijo en el último consejo de gobierno, Planeación y Hacienda le siguen haciendo trampa. El Ministerio de Educación tampoco está logrando el objetivo y, si alguien es fiel al presidente, es el ministro Daniel Rojas. Tampoco le satisface. El presidente no se arrepiente de habernos sacado a nosotros, pero nombró a otras personas que tampoco le están respondiendo. Por cierto, usted no puede parar el metro de Bogotá, hay que financiarlo, no hay remedio, no puede decir que lo va a parar, eso no se puede decir, el dinero lo tiene que conseguir Hacienda de cualquier manera. Ese tipo de informaciones desordenan mucho al Gobierno.

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Armando Benedetti, jefe de despacho de la Presidencia. | Foto: Andrea Puentes y Ovidio González - Presidencia de la República

SEMANA: Entonces, ¿el problema es Petro?

J.G.: Yo no sé, hay cosas evidentes. Usted no puede frenar los contratos de vigencias futuras ni el metro de Bogotá. ¿Cómo para usted a los chinos? Usted tampoco puede hacer una universidad en El Tarra, en Norte de Santander, cuando tiene 250 bachilleres al año; no tiene sentido hacer una universidad en San Andrés cuando tiene a la Universidad Nacional con sede en la isla. Hay unos elementos de sentido común que el presidente sigue sin aceptar. No puede romper un contrato con la Oxy; el que lo rompa se va a la cárcel el resto de su vida. Quiere comprar coca, tampoco se puede. El presidente es muy inteligente, pero no entiendo. Todos los que estuvimos en el Gobierno nos hacemos la misma pregunta.

SEMANA: ¿Renunció en el mejor momento al Gobierno?

J.G.: En estos días cumplí un año de haber salido del Gobierno y sigo sintiendo una profunda tristeza. El país ha tenido dos momentos socialdemócratas: el de Ernesto Samper, ahí estaban varios colegas de la Universidad Nacional, pero a ese proyecto lo mató el proceso 8.000; y este Gobierno, que está fracasando. Uno podría decir que el proyecto de Samper fracasó por el 8.000, pero este Gobierno está fracasando por el mismo Gobierno.

SEMANA: Conclusión: ¿a Samper lo mató el proceso 8.000, y a Petro, su administración?

J.G.: Es la tristeza, a Petro lo está matando su propio Gobierno, un mal perverso endógeno. Yo podría decir que el proceso 8.000 fue un mal exógeno, pero esto ha sido el propio Gobierno, el propio presidente; él ha decidido desconocer por completo el Plan de Desarrollo.

SEMANA: ¿Petro está haciendo cambios en su gabinete mirando al 2026?

J.G.: Creo que eso ha sido claro. El presidente se ha convencido de que el sueño suyo, Colombia potencia mundial de la vida, ya no se consiguió en este Gobierno y necesita Gobiernos siguientes. El problema es que si no tiene los instrumentos tampoco va a lograr algún cambio. Hubo un reconocimiento implícito en el consejo de ministros de que muchas de las metas no se están consiguiendo. Ahora, las metas de Armando Benedetti no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Me impresiona que las metas de Benedetti no son las del Plan de Desarrollo. En el consejo no dijeron qué hemos hecho en catastro multipropósito, en registro universal del año y por qué no se avanza en presupuesto. Empezaría preguntando en un consejo de gobierno: ¿por qué, si dijimos que el ordenamiento del territorio era alrededor del agua, hoy las PTAR siguen contaminando los ríos?

El presidente Petro defendió a Benedetti en el consejo de ministros. | Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿Le da confianza Armando Benedetti en el Gobierno?

J.G.: Sin Armando Benedetti, Gustavo Petro no gana la presidencia. De ahí en adelante, no conozco nada de Benedetti, pero él fue una pieza central en la campaña.

SEMANA: Si hubiera participado en el consejo de ministros como director de Planeación, ¿hubiera aceptado a Benedetti?

J.G.: Yo en eso soy muy realista. Claro, Susana Muhamad tiene unos argumentos, pero la política es muy complicada. Si yo estuviera en un consejo de ministros, no le digo: “Presidente, lo amo”, como lo hizo alguno. Yo le hubiera dicho que hay tres instrumentos revolucionarios que no ha aplicado y por qué no los ha aplicado. No le hubiera hecho un juicio moral a Benedetti.

SEMANA: ¿Le preocupa que exministros de Petro como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Cecilia López y ahora Álvaro Leyva sean críticos del Gobierno?

J.G.: Gustavo Petro sacó a Alejandro Gaviria en lugar de forzar una negociación o diálogo con Carolina Corcho. Nosotros firmamos una carta criticando muchos de los elementos de la reforma a la salud de la exministra, pero, si el presidente obliga a un diálogo entre Gaviria y Corcho, este mundo en materia de salud sería otra realidad. El gran error del primer mandatario fue haber sacado a Gaviria y luego a los seis ministros, y no haber obligado a un diálogo desde el principio. Y esta reforma cada vez la veo más enredada en el Congreso.

SEMANA: Usted es docente. ¿Con cuánto califica al Gobierno Petro?