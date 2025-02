¿Uribe, vicepresidente?: “Tenemos al Messi de la política y debe ir en el tarjetón”

“Lo puede hacer. ¿La Constitución qué dice? No podrá ser elegido presidente quien ya haya ocupado la Presidencia de la República. Las inhabilidades son expresas. El cargo de la Vicepresidencia no dice que no puede ser ocupado por una persona que ya haya sido presidente. Es decir, Uribe no podría aspirar para ser presidente, pero sí podría aspirar para ser vicepresidente”, sostuvo el abogado, quien aseguró que resta convencer al exmandatario para que acceda a la postulación.