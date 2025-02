¿Qué pasará con las reformas del gobierno Petro?

Comienzo este artículo con una indispensable aclaración. Recibí una amable invitación de Semana para escribir un artículo sobre los “desafíos políticos y el impacto de las reformas que están marcando la agenda nacional” que haría parte de la edición sobre “Perspectivas 2025″. Pensé en no aceptar, pues soy muy crítico de la mutación que ha tenido Semana, que pasó de ser uno de los medios más rigurosos y respetados de Colombia, a convertirse en una revista que en múltiples ocasiones ha sacrificado estándares periodísticos básicos por desarrollar una clara agenda política e ideológica, lo cual es incompatible con el buen periodismo. A pesar de estos reparos a la actual Semana, decidí aceptar la invitación porque he defendido la importancia de que existan en Colombia conversaciones entre personas con posiciones diversas, incluso opuestas: los llamados “ diálogos entre improbables ” que propone Paul Lederach como un mecanismo para reducir la polarización y mejorar la convivencia democrática.

1. Unas reformas sociales necesarias

Nuestro sistema tributario no sólo no recauda suficiente, sino que no redistribuye al no ser progresivo. Nuestro sistema pensional es una fuente de desigualdades profundas. Nuestro sistema educativo, lejos de ser un instrumento de movilidad social, consagra una suerte de apartheid educativo, como lo ha documentado el colega Mauricio García. La desigualdad en la tenencia de la tierra es extrema. El sistema de salud tiene problemas serios de acceso a los servicios en zonas rurales. Y el mercado laboral no promueve ni la movilidad social ni el trabajo decente.