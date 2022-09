Confidenciales “No me siento segura, nos amenazaron de muerte”: grave denuncia de una edil de Teusaquillo

Confidenciales “No me siento segura, nos amenazaron de muerte”: grave denuncia de una edil de Teusaquillo

La inseguridad en Bogotá golpea a todos los ciudadanos sin distinguir de quien se trate, pues niños, jóvenes, adultos y ancianos están igualmente expuestos, en cualquier punto de la capital, debido a que ya no existe ninguna zona segura.

Prueba de ello quedó plasmada en la cuenta de Instagram de la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la localidad de Teusaquillo, María Camila Pinzón, quien comentó que vivió algo aterrador.

“Definitivamente hoy viví algo aterrador, no me siento segura en Bogotá. Me bajé en la estación de TransMilenio del Campín a las 10:30 p. m. y había 5 tipos [sujetos] bajo el puente, con arma blanca; éramos dos mujeres y nos corretearon hasta la estación de gasolina”.

Asimismo, agregó que “solo éramos dos mujeres en el puente y nos juntamos para no sentirnos solas; al bajar, se nos fueron detrás y corrimos hasta que alguien nos auxilió. Yo le había avisado a mi familia para que estuvieran pendientes y afortunadamente también llegaron”.

La vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal expresó con preocupación: “Nos amenazaron de muerte”.

La joven denunció que los horarios de los universitarios y quienes generalmente, además de ello, trabajan, son entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m., recalcando, también, que no es una elección y que se exponen mucho.